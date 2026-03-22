La balsa del Cadimo, en Jaén, está "a días" para su llenado completo, según la CHG

Archivo - La balsa del Cádimo en 2021/Archivo - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUDALQUIVIR

JAÉN 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) prevé para esta primavera el llenado completo de la balsa del Cadimo, en Jaén. Se trata una infraestructura hidráulica inaugurada en 2018, pero que ocho años después sigue sin entrar en servicio. La balsa está "a días" de alcanzar el llenado completo, "si siguen las condiciones de caudales en el río y el comportamiento actual de la balsa".

Desde el organismo de cuenca se ha indicado a Europa Press que la balsa, con capacidad máxima de unos 7,5 hectómetros cúbicos, se mantiene en fase de llenado. Esta fase empezó en enero de 2021 y dado que se llena por bombeo desde el río Guadalbullón "ha estado condicionada a los periodos de sequía últimos". El reciente tren de borrascas ha contribuido a dar el último empujón al llenado de esta infraestructura.

"Previsiblemente, en la presente primavera se conseguirá el llenado completo y por tanto la finalización de la fase ascendente del plan de llenado", ha indicado la CHG. También, "previsiblemente" la Comisión de Desembalse autorizará en el estiaje de 2026 "puestas en cauce desde la balsa de volúmenes suficientes, a efecto de dar mayores garantías a los riegos con toma en el Guadalbullón".

Una vez que se dé por llena, la CHG ha detallado que "se deberá dejar un tiempo de espera" y "evaluar el comportamiento de la balsa". A partir de ahí, se decidirá si se considera concluido el plan de llenado o hay que hacer desembalses y llenados adicionales".

Con una inversión de 60,8 millones de euros, vía fondos Feder, la balsa del Cadimo, situada en el término municipal de Jaén, es una de las actuaciones de mayor inversión de las que se han realizado en la cuenca del Guadalquivir en los últimos años. Comenzó su construcción hace 15 años y se finalizó hace cinco años, pero a día de hoy sigue sin poder entrar en servicio.

Tras la conexión de la estación de bombeo a la Subestación de Endesa Distribución, en diciembre de 2020 comenzaron de las pruebas de funcionamiento. Actualmente, se sigue esperando a poder culminar el proceso de llenado conforme al plan de puesta en carga aprobado, a la vez que se han ido resolviendo incidencias en las instalaciones de bombeo y control que van surgiendo en el desarrollo de esta puesta en marcha.

La balsa del Cadimo tiene capacidad de almacenamiento de hasta 7,5 hectómetros cúbicos de agua. El objetivo que persigue es doble: por una parte, pretende afianzar la superficie de olivar en regadío, hasta 15.000 hectáreas, y, por otra, regular y mejorar el caudal ecológico del río Guadalbullón.

La construcción se inició en 2008, en el marco del Plan Activa Jaén y se terminó a mediados de 2018. Desde entonces, el organismo de cuenca ha venido trabajando hasta lograr que comenzara el llenado y las primeras pruebas, algo que todavía no está finalizado.

La balsa lleva aparejado un proyecto de construcción de una planta solar fotovoltaica para disminuir la huella de carbono que producirá la puesta en funcionamiento de la estación de bombeo, así como para reducir el coste del consumo eléctrico que conlleve el bombeo. En 2024 ya se finalizó la redacción del proyecto y se esperaba la autorización medioambiental para este proyecto que conlleva una inversión de unos siete millones.

Desde la CHG se ha apuntado que "el proyecto está redactado y pendiente del pronunciamiento ambiental". Ya en 2024 se solicitó a la Subdirección General de Evaluación Ambiental, perteneciente a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, el sometimiento del proyecto objeto a evaluación de impacto ambiental simplificada.

Con una inversión de 60,8 millones de euros, vía fondos Feder, la balsa del Cadimo, en el término municipal de Jaén, es una de las actuaciones de mayor inversión de las que se han realizado en la cuenca del Guadalquivir en los últimos años. Comenzó su construcción hace 18 años y se finalizó en 2018, pero a día de hoy sigue sin poder entrar en servicio.

Tras la conexión de la estación de bombeo a la Subestación de Endesa Distribución, en diciembre de 2020 comenzaron las pruebas de funcionamiento. Actualmente, se sigue esperando a poder culminar el proceso de llenado conforme al plan de puesta en carga aprobado, a la vez que se han quedado resueltas las incidencias en las instalaciones de bombeo y control que van surgiendo en el desarrollo de esta puesta en marcha.

La balsa del Cadimo tiene capacidad de almacenamiento de hasta 7,5 hectómetros cúbicos de agua. El objetivo que persigue es doble: por una parte, pretende afianzar la superficie de olivar en regadío, hasta 15.000 hectáreas, y, por otra, regular y mejorar el caudal ecológico del río Guadalbullón.

La construcción se inició en 2008, en el marco del Plan Activa Jaén y se terminó a mediados de 2018. Desde entonces, el organismo de cuenca ha venido trabajando hasta lograr que comenzara el llenado y las primeras pruebas, algo que sigue sin darse por finalizado.