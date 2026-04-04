La banda cordobesa Subtónica lanza en vinilo su quinto álbum, 'Salvarnos'

Javier Estévez, líder a la banda cordobesa Subtonica. - ÁLVARO MEDINA

CÓRDOBA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La banda cordobesa Subtónica, liderada por Javier Estévez, miembro fundador de Estirpe, de la que formó parte 20 años, ha lanzado en vinilo su quinto álbum, 'Salvarnos', que se presenta como "un ejercicio de resistencia emocional y compromiso civil en tiempos de ruido ensordecedor".

Según la información facilitada a Europa Press por la banda cordobesa, con la llegada de 'Salvarnos' a las estanterías y a las plataformas, Javier Estévez firma su quinto trabajo discográfico, un LP de diez cortes que encuentra en el formato vinilo su refugio natural.

Tras el impacto de su último sencillo, 'Jueces en Berlín' (https://www.youtube.com/watch?v=3NfRrH0Up3g), incluido en el álbum, el artista cordobés continúa su hoja de ruta en directo, revalidando, tras su paso por Málaga, una gira que se adentra en el corazón de "una sociedad hiperconectada pero, paradójicamente, cada vez más aislada".

La propuesta de Subtónica en este álbum "huye de la complacencia para abrazar un trasfondo social de calado filosófico". Así, 'Salvarnos' no es solo un título, sino que "es un imperativo que busca protegernos de la asfixia diaria, del desorden mundial y de la emergencia climática", que el autor retrata con crudeza en piezas como 'Bajo el suelo'.

Javier Estévez, que asume la composición, las baterías y las voces, otorga a la palabra un valor poético que navega entre la autoterapia introspectiva y la crítica mordaz. En lo musical, el disco se asienta en un sonido de guitarras angulares y una base rítmica de gran tonelaje, donde el rock de autor alcanza una nueva dimensión sonora bajo la producción de Pachi García Alis.

En la construcción de esta arquitectura eléctrica destaca la preproducción vocal y coros de Javier González, en temas como 'Líneas rojas' o 'Es hora de cambiar', así como la aportación en las guitarras del joven Gael Estévez, quien imprime su sello en la apertura de 'La belleza de ser normal'.

Con estos mimbres, el álbum se completa con la fotografía de Esther Mañoso para ofrecer una obra compacta, que reivindica "el derecho a escuchar otra versión frente al secuestro digital de la atención y la homogeneización de la opinión".

El reciente 'single' de 'Jueces en Berlín', actúa como el eje ético de esta entrega, denunciando "una existencia enlatada en pantallas, donde la belleza se sacrifica en el altar de la inmediatez". Además, esta mirada se expande en temas como 'La belleza de ser normal', un alegato contra la felicidad impostada, o 'Es hora de cambiar', donde se reflexiona sobre la pérdida de los referentes cotidianos.

Por lo que respecta a la Gira 'Salvarnos' 2026 encara ahora sus próximas estaciones tras haber dejado huella en Cuenca, Málaga y Granada. Así, la ruta de Subtónica seguirá trazando órbitas en el recién iniciado abril por Ciudad Real y Badajoz, para recalar posteriormente en mayo en Madrid, en junio en Córdoba y concluir en octubre en Sevilla.