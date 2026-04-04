Baza (Granada) acoge desde el martes la exposición de acceso libre 'De Tiziano a Goya: un paseo por el Barroco'

Cartel de la exposición. - AYUNTAMIENTO DE BAZA

BAZA (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

El Centro Cultural Santo Domingo de Baza (Granada) abre sus puertas este próximo martes 7 de abril a 'De Tiziano a Goya: un paseo por el Barroco de Baza', una muestra que podrá visitarse de forma totalmente gratuita hasta el domingo 28 de junio, y que el Ayuntamiento califica como "posiblemente la mejor exposición de pintura que ha acogido la ciudad en toda su historia".

Se trata de una propuesta cultural que reúne un total de 22 óleos sobre lienzo, un óleo sobre cobre y una escultura de terracota, una bellísima panorámica de arte sacro de nuestros Siglo de Oro y Edad Moderna, que abarca desde finales del XVI a inicios del XIX.

Todas las obras pertenecen a la colección Caler Galery, que las ha cedido de forma altruista, y han sido llevadas a Baza gracias al trabajo y al empeño del concejal de Cultura del Ayuntamiento, José Gabriel López, que ha contado con el asesoramiento artístico de Alfonso J. Sánchez, profesor de Historia del Arte.

La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Baza, con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Como reclamos más sobresalientes, la exposición ofrece dos obras de Francisco de Goya: 'San Francisco' (atribuido a Goya) y 'San José', una pintura del taller de Tiziano: 'Ecce Homo', y varios óleos de pintores andaluces muy reconocidos.

La única escultura de esta exposición es el 'Cristo de la Humildad', una terracota del siglo XVIII de autor anónimo. Las paredes de Santo Domingo ofrecerán seis obras anónimas: 'Santa Catalina' (s. XVII), de la escuela de Alonso Cano; 'Ecce Homo' (s. XVII) de la escuela de Tiziano; 'San Juan Bautista' (s. XVII) de la escuela valenciana; 'Yudit con cabeza de Holofernes' (s. XVII), de la escuela italiana; 'Anunciación' (s. XVII), de la escuela de Zurbarán; y 'Entrega de las llaves a San Pedro' (s. XVII), de la escuela sevillana.

Junto a ellas se podrán disfrutar dos obras de Francisco de Goya: un óleo sobre lienzo, 'San Francisco' (atribuido a Goya) y un óleo sobre cobre, 'San José'; 'Adán y Eva', de Lyvyia Mehus; 'La virgen del rosario', de Juan Carreño de Miranda; 'Educación de la virgen', de Andrés Pérez de Pineda; 'Magdalena penitente', de Artemissa Gentileschi; 'San Antonio de Padua', de Esteban Martínez de Guevara; 'Piedad/lamentación sobre Cristo muerto', de Francisco Gómez de Valencia; 'Inmaculada', de Miguel Jacinto Meléndez; 'Paisaje con escena de Jacob' y 'Adoración de los pastores', de Francisco Antolínez; 'Aparición del Niño Jesús a San Antonio', de Antonio del Castillo; 'Dolorosa', 'Ecce Homo' y 'Sagrada Familia', de Juan de Sevilla Romero; 'Calvario', de Juan Valdés Leal; y 'Arcángel San Rafael', de José Risueño, que sirve como imagen de portada en la cartelería del evento.