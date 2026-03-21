Belarra dice que Podemos tiene "mano tendida" a quienes quieran "construir una izquierda verdaderamente transformadora"

El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, y la diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un acto en Sevilla. - PODEMOS

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra, ha asegurado este sábado que el objetivo de la formación en Andalucía "es el mismo que tenemos en el conjunto del país" y es "poner a la izquierda en pie, que en Andalucía haya una izquierda fuerte" y "quien quiera sumarse a construir una izquierda verdaderamente transformadora que sirva para cambiar las cosas, por supuesto, tiene siempre la mano de Podemos tendida".

Así lo ha señalado Belarra en Sevilla, junto con el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, en una atención a medios antes de un encuentro público y tras ser cuestionada por los periodistas sobre si Podemos concurrirá solos a las elecciones andaluzas.

Al respecto, ha explicado que "esta semana, más que ninguna otra, ha quedado claro, sobre todo con ese anuncio de un acto entre Irene Montero y Gabriel Rufián, que Podemos siempre, absolutamente siempre, va a hacer todo lo que esté en su mano para que la izquierda esté fuerte y tenga capacidad de transformación".

"Y eso es lo que se ha perdido en estos últimos años, una izquierda autónoma, una izquierda valiente, una izquierda independiente, que pueda hacer lo que hay que hacer en los momentos más difíciles", ha señalado.

Al respecto, ha agregado que esta semana "se ha visto con claridad, cuando Podemos estaba en el gobierno los escudos sociales protegían a los inquilinos y a las inquilinas, sin Podemos en el gobierno, los inquilinos quedan al desamparo más absoluto".

Por tanto, ha continuado, "el objetivo en Andalucía es el mismo que tenemos en el conjunto del país": "Poner a la izquierda en pie, que en Andalucía haya una izquierda fuerte y quien quiera sumarse a construir una izquierda verdaderamente transformadora que sirva para cambiar las cosas, por supuesto, tiene siempre la mano de Podemos tendida", ha concluido.

Cabe recordar que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha vuelto este sábado a expresar su apoyo e implicación personal con el candidato de este partido a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, en un acto conjunto que organiza Podemos Andalucía en Sevilla.

El Centro Cívico Monasterio de San Jerónimo ha acogido un acto donde Belarra y la exresponsable de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso, Martina Velarde, avalan con su presencia la figura política de Delgado.

Se trata del primer acto de la que ya puede ser la precampaña de las andaluzas que Podemos Andalucía celebre junto a Alianza Verde, el otro partido con que se ha coaligado para las elecciones andaluzas tras desechar sumarse a la coalición Por Andalucía. Lo hacen bajo el rótulo 'La izquierda valiente que necesita Andalucía'.