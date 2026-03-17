Belarra respalda este sábado a Delgado en Sevilla en un acto de Podemos con debate de candidatura única de izquierda

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el candidato de Podemos Andalucía a la presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, en una imagen de la manifestación de la izquierda por el 28F. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, vuelve este sábado a expresar su apoyo e implicación personal con el candidato de este partido a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, en un acto conjunto que organiza Podemos Andalucía en Sevilla.

Este partido anuncia un evento que acogerá el Centro Cívico Monasterio de San Jerónimo a partir de las 11,30 horas con la presencia de Belarra, así como de la exresponsable de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso, Martina Velarde, según revela la cartelería del evento difundida a través de las redes sociales.

Se trata del primer acto político de la precampaña de las andaluzas que Podemos Andalucía celebre junto a Alianza Verde, el otro partido con que se ha coaligado para las elecciones andaluzas tras desechar sumarse a la coalición Por Andalucía. Lo hacen bajo el rótulo 'La izquierda valiente que necesita Andalucía".

Belarra ya estuvo presente junto a Delgado en la capital de Andalucía en una jornada tan simbólica como el Día de Andalucía para asistir a la manifestación que la izquierda organiza en paralelo al acto institucional de entrega de los galardones del 28F.

Ahora la líder de Podemos vuelve a secundar de forma pública a su candidato a la Junta cuando el debate de la unidad de la izquierda y que haya una candidatura única a la izquierda del PSOE se ha reabierto tras las elecciones a las Cortes de Castilla y León.

En las elecciones a las Cortes de Castilla y León, celebrada el domingo día 15, se ha consumado la desaparición parlamentaria de la izquierda no socialista después de que el único procurador (diputado) que tenía Podemos, su coportavoz nacional, Pablo Fernández, quien estaba encuadrado en el Grupo Mixto, lo haya perdido.

Este martes Belarra ha invitado en una rueda de prensa en el Congreso a "hacer una reflexión en general, desde todos los espacios de la izquierda, sobre cuáles son las razones por las que hemos llegado hasta aquí". "Y es que la izquierda ha perdido su capacidad de transformación después de la operación Sumar", ha apostillado.

Ha destacado la líder de Podemos que el reto es "poner en pie" a la izquierda y que su partido está siempre en construir las candidaturas más amplias posibles, como hizo en Extremadura con IU y que logró buen resultado pese que el bloque de PP y Vox también creció.

Fuentes de la formación morada han agregado que no hay que esperar conclusiones en el corto plazo respecto a la reflexión del rumbo estratégico del partido y que en Andalucía la situación no ha cambiado, al insistir en que las decisiones corresponden a la dirección autonómica.

EL DÍA 10 SE PRESENTÓ LA MARCA PODEMOS ANDALUCÍA-ALIANZA VERDE

El día 10 de este mes de marzo Podemos Andalucía escenificó su camino en solitario hacia las elecciones al Parlamento de Andalucía, previstas en este primer semestre, presentando su candidatura conjunta con Alianza Verde.

Hizo así visible de forma pública su rechazo a comparecer en las elecciones autonómicas junto a Por Andalucía, la coalición que congrega a Izquierda Unida Andalucía y Movimiento Sumar Andalucía como partidos tractores, y que es el grupo que les reúne en estos momentos en la Cámara autonómica.

Esa marca electoral, Podemos-Alianza Verde, es el mismo modelo que este partido ha seguido para afrontar las elecciones de Aragón y Castilla y León, después de que el hito en sentido contrario fueron las elecciones a la Asamblea de Extremadura, donde sí hubo una candidatura conjunta de Podemos e Izquierda Unida.

En las elecciones castellanoleonesas han comparecido por separado Podemos-Alianza Verde e Izquierda Unida-Movimiento Sumar y Verdes Equo, que lo han hecho bajo la marca En Común. En 2022 lo hicieron de forma conjunta y lograron 62.138 votos, que les dio derecho a un diputado.

Podemos cosechó el domingo 9.225 votos, frente a los 62.138 que logró en 2022, mientras que Izquierda Unida-Movimiento Sumar y Verdes Equo obtuvo 27.605. Entre ambos sumaron 36.830 votos, por lo que por separado perdieron un 40,8% de los apoyos de una legislatura a otra.