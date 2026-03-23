Bellido señala lo logrado en Córdoba con "la revolución de lo tranquilo" y apuesta por reindustrializar y más vivienda

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante su intervención en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía. - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José Maria Bellido (PP), ha destacado este lunes todo lo logrado en la ciudad desde que está al frente del Ayuntamiento gracias a "la revolución de lo tranquilo", que ha consistido en gobernar en base a la máxima de que "Córdoba somos todos", lo que ha permitido poner en marcha y ejecutar proyectos que llevaban años paralizados, y apostar ahora por nuevos retos, como el de "reindustrializar" la capital cordobesa y dotarla de más viviendas.

Durante su intervención en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía conjunto con el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, organizado en Córdoba en colaboración con la Fundación Cajasol, Bellido ha recordado que cuando él llegó a la Alcaldía en 2019 "un ayuntamiento enfrascado en debates y en polémicas partidistas, que no servían para nada al avance de la ciudad y que, además, generaban muros, barreras y enfrentamientos entre unos vecinos y otros".

En este sentido, ha señalado que "lo primero que hay que tener claro", como hizo él al llegar a la Alcaldía", es que tenía que "buscar el interés general, el mayor bien para toda la sociedad" cordobesa, que ha resumido en la frase de "Córdoba somos todos", ha llevado a cabo una "revolución de lo tranquilo", lo que ha implicado el que el gobierno municipal del PP ha estado "desarrollando lo que durante muchos años se había planificado".

Así, había "proyectos e ideas que estaban sobre la mesa, pero que nunca se llegaban a ejecutar", siendo ese el caso de "grandes infraestructuras que estaban pendientes" en la ciudad, "como la Ronda Norte o la Avenida de Trasierra", y "proyectos que estaban inacabados, como el estadio de fútbol o la cesión de Caballeriza Reales", que hoy son una realidad o están en desarrollo.

Además, tales proyectos, según ha argumentado el alcalde, nacieron "de un consenso, de un trabajo técnico, pero también de un trabajo cibadano, de muchos otros concejales, alcaldes, presidentes de asociaciones, de patronales, de sindicatos, de rectores de universidad y profesores que han participado en desarrollar lo que quería Córdoba ser", y se está "ejecutando"

PGOM Y REINDUSTRIALIZACIÓN

Tras ello, lo que se ha hecho es "seguir programando ciudad", para continuar "avanzando, y hoy hay un nuevo plan estratégico, que es la Agenda Córdoba", y "estamos inmersos en un nuevo desarrollo urbanístico, cambiando el plan general y, por cierto, esta misma semana aprobamos las nuevas normas urbanísticas, y vamos a presentarlas públicamente, y vamos a hacer un nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM)".

Con ello, la ciudad se está dotando "de herramientas de desarrollo que además recogen, no sólo lo que hace 20 años se sabía que estaba sobre la mesa, sino lo que está sobre la mesa hoy en día, que parte de una escucha activa y también de los datos objetivos".

En este contexto y según ha resaltado el alcalde, "el gran reto de Córdoba para el futuro es la reindustrialización, que tiene todo que ver con diversificar" la economía de la ciudad, sin renunciar "a nada" de lo ya conseguido, que es "turismo, agricultura y un sector de servicios muy potente", pero aprovechando ahora la "oportunidad de tener un sector industrial con una nueva industria, que también es sostenible".

Ejemplos de ello, según ha citado Belleido, son la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), "que está atrayendo", gracias a la labor que también está haciendo el Ayuntamiento, "a empresas como Indra, como Escribano o como muchas consultoras que están instalándose", y eso da a Córdoba "una oportunidad de crecer en la industria".

MÁS VIVIENDAS

Sin embargo, ello plantea otro reto, a su vez, el de que "en el nuevo plan general tenemos que tener en cuenta ese crecimiento, y eso implica nuevos suelos industriales", y también implica "crecimientos en viviendas", con lo que es necesario "sacar nuevos barrios, porque va a venir más gente a vivir, y queremos que venga más gente a vivir" a Córdoba, "pero no queremos morir de éxito encareciendo el precio de la vivienda, y eso requiere que hagan más ofertas" de vivienda, "y se está trabajando en el PGOM".

Junto a ello, el alcalde ha dicho que "otro reto" a afrontar en la ciudad es el de "la sostenibilidad", en un primer caso "la económica", que se afrontaría con la dotación de más suelo industrial y vivienda, pero también está el resto de la sostenibilidad "ambiental y la social, y por eso en esos nuevos desarrollos nos estamos dejando también el alma en que crezcamos al ritmo que se merece la ciudad".

De esta forma, Bellido ha aludido a como "había planes que estaban sin ejecutar en nuevas zonas verdes, y con medidas de control y de calmado de tráfico", y "eso impacta en la calidad de vida de los ciudadanos" para bien.

Además, hay que "dar la oportunidad" a los jóvenes de que "puedan trabajar" en Córdoba y que "no se tengan que ir de su tierra, pero tienen que hacerlo con calidad de vida, y calidad de vida es medio ambiente, acceso a la vivienda y que en sus barrios haya menos ruido, y todo eso es lo que trabajamos en el nuevo PGOM", apostando, igualmente, por reducir la desigualdad entre barrios.