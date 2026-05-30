Benamaurel apela a la prevención tras ser escenario en 2025 del mayor incendio forestal en la provincia de Granada

El incendio originado en Benamaurel y que tambió afectó a Castillejar el 20 de agosto de 2025 fue el que tuvo una afectación en un mayor número de hectáreas (93,5) durante el periodo de alto riesgo de incendios del pasado año en la provincia de Granada. - PLAN INFOCA

GRANADA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Benamaurel (Granada), Francisco Torregrosa, ha apelado a la importancia de las tareas de mantenimiento de los espacios naturales y las labores de prevención tras ser escenario su municipio del incendio forestal que en el pasado año 2025 afectó a un mayor número de hectáreas, un total de 93,5 en este municipio y en el vecino de Castillejar, en la provincia de Granada.

En una conversación con Europa Press, Torregrosa ha recordado que el incendio se originó en una zona prácticamente limítrofe con Castillejar, en el paraje 'Las Asperillas', y sin núcleos de alta población en la zona, si bien los vecinos de su pueblo vivieron el incendio "con gran preocupación".

Aquel 20 de agosto de 2025 a las 13,25 horas el Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, de la Agencia de Emergencias de Andalucía, daba cuenta del incendio activo y del despliegue inicial de un helicóptero Súper Puma, otro ligero, un hidroavión de carga en tierra, un vehículo autobomba y dos grupos de bomberos forestales, dos brigadas de refuerzo, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente.

Era solo el principio de un enorme y destacado despliegue de medios y personal para luchar contra el rápido avance de las llamas hacia el paraje de la Dehesa Vieja en Castillejar. El regidor de Benamaurel recuerda la gran columna de humo visible desde la lejanía y cómo personalmente se desplazó hacia donde se originó el fuego, así como la instalación del Puesto de Mando Avazando (PMA) para coordinar las tareas de extinción.

Torregrosa destaca la rápida actuación del dispositivo del Infoca, y subraya su agradecimiento por "cómo actuaron con rapidez con profesionalidad e incluso con el apoyo de los bomberos de Diputación Provincial de Granada", y precisa que estuvo "todo el día con ellos en el PMA que se puso justo en el sitio donde se originó el incendio".

El alcalde explica también que el fuego "impresionó porque rápidamente se extendieron las llamas" debido al fuerte viento de Poniente y a la abundante vegetación. El número de medios aéreos tuvo que aumentar hasta casi una decena, al igual que crecieron los terrestres, con algo más de 200 personas luchando contra el fuego.

Asimismo, durante la tarde de auqel día se desplegó una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones, una Unidad Médica de Incendios Forestales, además de tres autobombas y un buldócer. En todo momento el riesgo era que las llamas alcanzaran una mayor zona de pinar.

"Tuvimos la suerte, entre comillas, de que la dirección del viento lo dirigió hacia una zona de espartal en lugar de hacia una zona de pinar, con lo cual la masa forestal afectada fue mucho menor de lo que podía haber sido", expone el alcalde que también recuerda como un momento crítico la afectación a una nave agrícola y un vehículo en Castillejar que resultaron calcinados.

El gran esfuerzo material y humano dio sus primeros resultados esperanzandores cuando a las 19,25 horas el incendio se dio por estabilizado, si bien hubo que vigilarlo muy de cerca y avanzar en las tareas durante la tarde y la noche del día 20 para que a las 11,35 horas del día siguiente se diera por controlado, y por definitivamente extinguido a las 23 horas de ese día 21.

Cuestionado ahora por aquel incendio, el alcalde de Benamaurel ha insistido en que el fuego "te pone sobre aviso de lo que puede pasar en un momento dado", especialmente considerando que su localidad "está enclavada en una zona de repoblaciones de pinar, con pinos muy cercanos a algunos barrios habitados de nuestro municipio".

El alcalde alerta sobre la vulnerabilidad de su pueblo, que cuenta con "3.500 hectáreas de monte público", y expresa su preocupación por lo que "pueda suceder en esta campaña con todas las lluvias que ha habido en este final de invierno, con toda la masa de hierba que está creciendo por todas partes". "Cuando se seque toda esa hierba, pues es combustible para las posibles incendios que puedan ocurrir este verano", añade.

Por ello, Torregrosa insta a las administraciones, "en especial a la Junta de Andalucía que es la que gestiona el monte público", a que tengan "especial cuidado en las labores de prevención y mantenimiento de esas masas forestales especialmente las que están más cerca de las áreas pobladas, porque esas son las que más nos preocupan".

El regidor ha puntualizado que, aunque le preocupa "toda la masa forestal", su mayor inquietud radica en que "ahí pueden correr peligro las viviendas y las personas, y eso realmente nos preocupa, especialmente de cara a la próxima campaña, que la tenemos encima".

LOS INCENDIOS DEL PERIODO DE ALTO RIESGO EN 2025

El dispositivo del Infoca en la provincia de Granada correspondiente al periodo de alto riesgo de incendios, comprendido entre el 1 de junio y el 31 de octubre del pasado año 2025, registró una superficie afectada por el fuego de 189 hectáreas (72,13 de arbolado y 117,54 de matorral).

Así, en ese intervalo (entre el 1 de junio y el 31 de octubre), en la provincia de Granada se produjeron concretamente 83 actuaciones, suponiendo esto un 74,11 por ciento de las actuaciones totales del 1 de enero al 31 de octubre. De estas, 68 ocurrieron en terreno forestal, dentro de las cuales 46 quedaron en conato y 23 fueron consideradas incendio.

CAMPAÑA DE ALTO RIESGO 2026

En este 2026, y tal y como ha anunciado la Junta recientemente, el Plan Infoca inicia la época de peligro alto de incendios, fijada entre el 1 de junio y el 15 de octubre, con un dispositivo que en la provincia de Granada incluye 17 autobombas, dos nodrizas y 273 vehículos de transporte.

El dispositivo de esta campaña cuenta en la provincia de Granada con un Centro Operativo Territorial; tres Centros de Defensa Forestal (La Resinera, Puerto Lobo y Sierra Nevada); un Base Brica en Hernán Valle, dos Subcentros de Defensa Forestal (Huéscar y Jérez del Marquesado), tres pistas para aviones (Hernán-Valle, La Resinera y Orce), y equipos de la RED REJA con 226 emisoras y 163 portátiles y 36 puntos de vigilancia.

La Junta ha destacado que el traslado de la Brica de Granada y de su medio aéreo desde Los Moralillos (Jérez del Marquesado) a las nuevas instalaciones de Hernán-Valle (Guadix) mejora la eficacia del dispositivo y las condiciones de operatividad y seguridad de sus trabajadores.

La nueva infraestructura, con una inversión de siete millones de euros y 13 hectáreas, permitiría operar de forma simultánea a dos aviones de carga en tierra y hasta seis helicópteros.

Además, apuntan que, estratégicamente, Hernán-Valle es equidistante a las principales sierras de Andalucía Oriental. Por su parte, Los Moralillos se convierte en un Ssubcentro con personal y autobomba para respuesta por tierra a los espacios forestales de la comarca del Marquesado.