El BioDomo del Parque de las Ciencias de Granada cumple diez años y supera 1.800.000 visitas

Intervinientes y representantes institucionales en el acto con motivo de la presentación del programa de actvidades en torno al décimo aniversario del BioDomo del Parque de las Ciencias de Granada. - PARQUE DE LAS CIENCIAS

GRANADA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.800.000 de personas han visitado el BioDomo desde su apertura en el Parque de las Ciencias el 25 de julio de 2026. Este viernes, Día Mundial de la Diversidad Biológica, el director del parque, Alfonso Peres Osia, ha presentado el programa del aniversario que se ha diseñado para conmemorar los diez años de este espacio cuya creación, tal y como ha señalado en su intervención, "fue un gran acierto".

Peres Osia ha detallado el programa que se ha diseñado para la ocasión y que incluirá la puesta en marcha de dos exposiciones temporales que se inaugurarán en el último trimestre del año: 'El BioDomo como recurso e inspiración', en colaboración con la Universidad de Granada (UGR), en la que se pone en valor la unión entre ciencia y arte a través de la ilustración científica; y 'Cuidando la biodiversidad', un recorrido sobre los proyectos de conservación in situ que se realizan en Madagascar y recogerá todo el histórico de cooperación entre la Fundación Agua de Coco, la ONG Bel Avenir y el BioDomo del Parque de las Ciencias.

Además, aprovechando la celebración de este aniversario, se va a poner en marcha la tercera fase de intervención del BioDomo con la remodelación del espacio de la 'Amazonía' con dos principales objetivos, la mejora del bienestar animal y la mejora de la experiencia de los visitantes. Durante esta intervención, que se realizará durante el mes de septiembre, la actividad pública del BioDomo quedará suspendida.

Peres Osia ha dado a conocer el nuevo proyecto de conservación que se va a iniciar también en este año, en colaboración con la Asociación Herpetológica de Granada y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para el desarrollo de conservación de hábitats y de especies de reptiles autóctonos "donde el Parque de las Ciencias participaría estableciendo una zona de cría en cautividad y un espacio expositivo para observación del público, junto con un programa de comunicación y difusión para los ciudadanos".

En el marco de este aniversario, el Parque de las Ciencias también ha renovado el convenio de colaboración con la Fundación Agua de Coco para dar continuidad a estos programas de educación ambiental y conservación en Madagascar.

El director del Parque de las Ciencias ha estado acompañado de Francisco de Asís García, director general de Bioparc Fuengirola (Málaga), cuya intervención ha puesto en valor el papel de los zoo-acuarios en la conservación de la biodiversidad: "Nadie que mire a los ojos a un tigre, se encuentre cara a cara con un gorila, vea nadar a un tiburón toro o espíe agazapado en la selva el paso lento de un perezoso vuelve a ser el mismo", ha dicho.

"Esa es la magia del mundo real; su fuerza y su poder. Ese es el papel, la misión principal que los zoológicos y acuarios tienen en la sociedad. Pero para tener éxito en su misión, los parques también tienen obligaciones: deben ser rigurosos en sus recreaciones, pero, por encima de todo deben cuidar el bienestar animal [...] Esto obliga a combinar los conocimientos científicos y los requerimientos vitales de cada especie con la belleza del entorno que los rodea", ha dicho.

También ha asistido Sandra Fernández, gerente de la Fundación Agua de Coco, y su presidente, José Luis Guirao, quienes han realizado una revisión muy amena del trabajo que la fundación lleva a cabo en Madagascar y de la conexión que durante más de diez años mantienen la ONG y el museo para promover la educación ambiental y la investigación y conservación en Madagascar: "Colaborar significa también construir puentes entre territorios, acercar realidades y demostrar que la educación, la ciencia y la cooperación internacional pueden generar un impacto positivo y transformador*.

El director de MiniHollywood Oasys de Tabernas (Almería), José María Rodríguez Linde, ha resaltado la importante labor que realizan los parques zoológicos en la conservación de la biodiversidad, al ejercer como puentes entre la naturaleza y la sociedad y ha destacado el papel importante del voluntariado para llevar a cabo este objetivo.

"Los voluntarios desarrollan una valiosa contribución en nuestras instituciones; muchas veces silenciosa, que hay que destacar. La visita se transforma en propósitos e incluso en acciones concretas que la gente puede llevar a cabo en su propio ámbito: barrio, colegio o familia. Así llegamos a ver que BioDomo se convierte en un lugar donde la inquietud por el medioambiente se traduce en conocimiento y compromiso", ha dicho.