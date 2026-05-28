El Bizcocho pide "medir" los homenajes y se muestra de acuerdo con la retirada de honores a Juan Carlos Aragón en Cádiz

Archivo - Ssshhhhh!!! (de Antonio Álvarez 'El Bizcocho', Sevilla). Imagen de archivo. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El chirigotero de San José de la Rinconada (Sevilla) Antonio Álvarez 'El Bizcocho' se ha mostrado de acuerdo con las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Cádiz, que ha decidido retirar los reconocimientos concedidos a Juan Carlos Aragón tras conocerse una sentencia firme por malos tratos a su expareja, y ha señalado que, pese a ser un "apasionado" de su obra, considera que "quizá no ha sido una persona del todo ejemplar" y que, por ello, "hay que medir muy bien los homenajes" a la hora de reconocer su figura.

En declaraciones a los medios antes de asistir a la ceremonia de entrega de las medallas de la Diputación de Sevilla, el artista acudía con su chirigota, distinguida por su histórica participación con la agrupación 'Ssshhhhh!!!' en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz, al convertirse en la primera agrupación sevillana en lograr el primer premio en la modalidad de chirigotas.

En este contexto, ha subrayado que "en los tiempos que vivimos, en los que se ha avanzado mucho en el respeto y en superar el silencio en torno al maltrato, el reconocimiento a una persona --por ejemplo, cuando se pone su nombre a un colegio-- debe recaer en alguien ejemplar". Así, ha añadido que, si existen pruebas documentadas que cuestionan esa ejemplaridad, "por mucho que se admire su obra, hay que medir muy bien hasta dónde deben llegar los reconocimientos".

"Ahora mismo el asunto sigue en fase de revisión de documentación por ambas partes, y habrá que esperar", ha concluido, "pero, de momento, estoy de acuerdo con el proceso que se está siguiendo".

El Ayuntamiento de Cádiz tenía previsto celebrar el domingo 24 de mayo, en la plaza de Fragela, la colocación de una estrella dedicada a Juan Carlos Aragón en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz. Sin embargo, tras conocerse la sentencia, el Consistorio ha decidido retirar los honores concedidos al autor.

En concreto, la Administración local ha revocado la concesión de la estrella y ha anunciado su intención de instar al consejo escolar del centro educativo que lleva su nombre a revisar el acuerdo por el que se le otorgó dicha denominación en homenaje al escritor y comparsista, para que pase a denominarse Adela del Moral, corista gaditana que fue profesora y directora del centro educativo.