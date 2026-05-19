Bomberos estiman que las tareas de extición del incendio en una nave de textil en Peligros (Granada) sigan dos días más

Vista del incendio en una nave de textil en el polígono Juncaril que se declaró el domingo 17 de mayo. - PROTECCIÓN CIVIL PELIGROS

GRANADA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos que actúan en el incendio declarado el pasado domingo por la tarde en una nave de textil en el polígono Juncaril, en el término municipal de Peligros (Granada), estiman que las tareas de extinción se prolonguen al menos dos días más.

Así lo han señalado fuentes del cuerpo consultadas por Europa Press que insisten en que hay "mucha ropa" en el interior del inmueble afectado por las llamas por lo que las tareas se están prolongado debido a que hay que "sacar --ropa-- y extinguir", y confían en que pueda quedar extinguido "entre hoy --en referencia a este martes-- y mañana".

Por otro lado, fuentes de la Guardia Civil han apuntado a que, como en cualquier tipo de incendio declarado, el cuerpo abre una investigación y ejecuta una inspección ocular del entorno para comprobar el origen del mismo.

Por parte de la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial Juncaril han señalado a Europa Press que tienen conocimiento de que en esta nave industrial se almacena ropa usada. Además, han agradecido la rápida intervención de los bomberos y la coordinación con el resto de cuerpos que acudieron al lugar del suceso tras el aviso del incendio.

Este pasado lunes Adif informó del restablecimiento del tráfico ferroviario en el tramo Albolote y Granada capital tras su suspensión el pasado domingo por la tarde debido a la cercanía de la nave industrial a las vías del tren e incluso al derrumbe parcial de una de las fachadas del inmueble próxima a dichas vías.

El incendio comenzó este pasado domingo por la tarde y el Servicio de Emergencias 112 recibió varias llamadas que alertaban del mismo toda vez que originó una gran columna de humo visible desde la capital y el área metropolitana y que incluso dificultaba la circulación por la circunvalación de Granada muy próxima también al polígono Juncaril.

La fachada de la nave más próxima a la vía del tren sufrió un derrumbe parcial lo que originó en última instancia la suspensión de la circulación de trenes en el tramo entre Albolote y la capital granadina.

Efectivos de Bomberos, de la Diputación de Granada, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil de Peligros y Guardia Civil de Tráfico han intervenido en la zona desde la declaración del incendio, donde ahora son los bomberos los que se afanan en la extinción del mismo.