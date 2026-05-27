Los bomberos de Granada rechazan hacer horas extras voluntarias en el Corpus

Archivo - Parque de bomberos en Granada. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Más del 90 por ciento de la plantilla de Bomberos de Granada ha rechazado realizar horas extras y retenes voluntarios durante el Corpus como medida de protesta por "la falta de personal" en el cuerpo, que presta servicio a la capital y a 51 municipios de la provincia.

En un comunicado, las secciones sindicales de SIB, UGT, CSIF y CCOO explican que llevan meses "intentando acordar un convenio y una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que estructuren y dignifiquen" el servicio pero, según afirman, la respuesta del Ayuntamiento es "el inmovilismo, las excusas y la negativa a sentarse a buscar soluciones reales".

Los sindicatos aseguran que la seguridad de la ciudad se mantiene sobre "un déficit de personal" y critican que la corporación municipal se haya acostumbrado a sostener la seguridad de la ciudad y de la provincia "abusando de la buena voluntad" de los trabajadores, "negándose a regular o valorar de forma coherente el servicio vital" que se presta históricamente a los 52 municipios del entorno de la ciudad.

La plantilla critica que se les "exija seguir echando horas extraordinarias" para montar el inminente retén del ferial a sabiendas de que "no las van a cobrar" y critican la "deuda escandalosa" acumulada de seis meses en el pago de las horas ya realizadas.

En este sentido, denuncian el uso de los requerimientos (horas extras voluntarias) "de forma abusiva y no para emergencias imprevistas sino para suplir un déficit estructural de plantilla gravísimo".

"Al negarnos a hacer horas extras, al ejercer nuestro derecho a no ir a trabajar en nuestros días libres, la realidad es que el Ayuntamiento no solo es incapaz de garantizar el retén del ferial del Corpus sino que, además, ni siquiera puede cubrir los servicios mínimos diarios de la ciudad ante situaciones ordinarias como pueden ser un permiso, una licencia o una baja médica del personal", advierten.

De igual modo, han criticado que la solución de la Jefatura sea reforzar el Parque Norte para que los camiones salgan desde allí hacia el ferial en caso de emergencia.

Consideran que es "una temeridad absoluta", ya que en eventos de pública concurrencia masiva de esta magnitud, la normativa derivada de la Ley de Espectáculos Públicos de Andalucía exige para los servicios de emergencia un tiempo de respuesta inmediato, "algo que única y exclusivamente se garantiza con un retén preventivo in situ dentro del propio recinto ferial".

"Si el Ayuntamiento sigue adelante con este parche, estará vulnerando gravemente la normativa de seguridad de grandes eventos", han alertado.

Para la plantilla el problema de fondo va mucho más allá de una cuestión económica, y afirman que se trata de "una cuestión de respeto" hacia su profesión.

Por ello, exigen una negociación donde se ofrezcan soluciones "firmes, con plazos claros y compromisos plasmados por escrito" y amenazan con nuevas movilizaciones si esto no se produce.