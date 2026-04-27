Los bomberos de Jaén rescatan a una mujer atrapada por el incendio de su vivienda

Actuación de los bomberos en el incendio de la calle Las Cumbres - BOMBEROS JAÉN

JAÉN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) han rescatado esta madrugada a una mujer de 70 años tras un incendio declarado en su vivienda, situada en la calle Las Cumbres, en la capital jiennense. La intervención ha contado con la colaboración de la Policía Local de Jaén.

Desde el Ayuntamiento de Jaén se ha informado de que el aviso se ha recibido a las 4,07 horas, cuando se ha originado el fuego en un piso de la quinta planta del inmueble situado en el número 30 de la calle Las Cumbres.

A su llegada, los bomberos han comprobado que la vivienda se encontraba afectada por el humo y las llamas, lo que ha obligado a actuar con rapidez para garantizar la seguridad de la ocupante.

Para acceder al interior, los efectivos han tenido que entrar por el balcón, cortando previamente la reja y utilizando dos escaleras, debido a las dificultades de acceso desde el interior del edificio. La mujer ha sido rescatada y puesta a salvo.

En el operativo han participado ocho efectivos del SPEIS, con una bomba urbana pesada, un furgón de salvamento y un vehículo de mando, que han trabajado tanto en la extinción del incendio como en la ventilación del inmueble.