Bravo (PP) dice que Montero todavía no ha pedido "perdón" por sus palabras sobre los dos guardias civiles muertos

Archivo - El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, durante una rueda de prensa para tratar asuntos de actualidad, en la sede del PP. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha dicho este miércoles que "fueron muy desafortunadas" las palabras de la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el debate electoral por el 17M del lunes al calificar como "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes en una actuación contra el narcotráfico en las costas de Huelva, aunque el popular ha asegurado que no sabe "si es peor casi la rectificación, que no es rectificación", porque no ha visto "un perdón, disculpa, me equivoqué".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba junto al presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y miembro de la candidatura cordobesa el 17M, José María Bellido, Bravo considera que Montero "se definió" con sus palabras, al tiempo que en la publicación en redes sociales de la candidata tampoco ve "una rectificación excesiva".

Según ha expuesto el popular, "nosotros tenemos que luchar contra las bandas organizadas, contra el crimen organizado, tenemos que darle protección", algo que "se lo pedía el otro día el presidente Juanma Moreno al presidente Feijóo en Málaga", porque "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son para defendernos a nosotros".

"Por favor, ¿cómo se le ocurre hablar en esos términos?", ha cuestionado Bravo, quien ha manifestado que "es la ausencia de empatía y de conocer la realidad, la ausencia de estar en el funeral acompañando". "¿Dónde mejor tiene que estar una persona que representa a todos que acompañando a las viudas y a los guardias civiles, dándoles las gracias por el esfuerzo que hacen, hasta con su vida?", ha planteado el popular.