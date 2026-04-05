Buscan a un joven desaparecido en las inmediaciones del Lago Azul en Córdoba capital

Un agente y un coche de la Policía Nacional (imagen de archivo). - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación e iniciado un dispositivo de búsqueda para localizar a un joven desaparecido desde la tarde de este pasado sábado, 4 de abril, en las inmediaciones del Lago Azul, en Córdoba capital.

Fuentes del Cuerpo han detallado a Europa Press que la familia del joven denunció su desaparición sobre las 19,30 horas de la tarde del sábado. Desde ese momento, los efectivos policiales se han desplegado de inmediato por la zona para dar con su paradero. No obstante, han señalado que la investigación continúa abierta y que, por el momento, se contemplan todas las hipótesis sobre lo sucedido, sin descartar ninguna línea de trabajo.

Asimismo, la Policía ha explicado que una de las líneas de la investigación ha llevado a buscar en el entorno del Lago Azul y que se está utilizando diferentes unidades policiales para intentar localizarlo, entre ellos, efectivos tanto por tierra como por agua. De hecho, esta mañana se ha reiniciado el dispositivo de búsqueda con medios subacuáticos.