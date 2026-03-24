El Cabildo despliega un amplio dispositivo para retransmitir la Semana Santa en Córdoba con más de 40 horas en directo

Horario de las retransmisiones de la Semana Santa de Córdoba. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba volverá a realizar un año más "un importante esfuerzo técnico y humano, que contará con 125 profesionales, para ofrecer una amplia cobertura de la Semana Santa, con el objetivo de trasladar a todos los ciudadanos y fieles lo que ocurre durante la Semana Mayor, tanto en el interior de la Mezquita-Catedral, como en la Carrera Oficial".

De esta forma y según ha informado la institución capitular en una nota, a través de sus redes sociales y del canal de YouTube de Catedral TV, el Cabildo ofrecerá más de 40 horas de retransmisión en directo del paso de las hermandades por la Carrera Oficial, consolidando "un dispositivo que se ha convertido en referencia informativa y audiovisual de la Semana Santa cordobesa".

A este respecto, el canónigo portavoz del Cabildo Catedral, José Juan Jiménez Güeto, ha subrayado el "importante esfuerzo que realiza la institución para acercar la Semana Santa a todos los públicos", y ha incidido en que desde el Cabildo trabajan "cada año con la firme voluntad de llevar la Semana Santa de Córdoba a todos los rincones, haciendo posible que quienes no pueden estar presentes físicamente también puedan vivirla con la misma intensidad", y ha añadido que "este despliegue técnico y humano responde" a su "compromiso de abrir la Catedral y su vida litúrgica y cultural a toda la sociedad".

DISPOSITIVO TÉCNICO

El despliegue contará con un total de 21 cámaras distribuidas por todo el recorrido, incluyendo nuevos emplazamientos, tanto en el exterior de la Carrera Oficial, como en el interior de la Catedral, "lo que permitirá ofrecer imágenes inéditas que resaltan la belleza y espiritualidad de la Semana Santa cordobesa".

Estas novedades se suman al uso del dron "para ofrecer imágenes panorámicas de gran belleza", que ya se utilizó el año pasado. Además, la señal generada será compartida con más de 20 televisiones, ampliando así, "de forma significativa", el alcance de las retransmisiones.

Jiménez Güeto ha destacado que en el Cabildo les "mueve la ilusión de transmitir la espiritualidad y la belleza de una celebración única en el mundo, que alcanza momentos de especial emoción en la Carrera Oficial y, de manera muy singular, en el paso de las hermandades por el interior de la Mezquita-Catedral".

Además, "la cesión gratuita de estas imágenes a más de una veintena de televisiones contribuye decisivamente a proyectar la imagen de Córdoba a nivel nacional e internacional, mostrando al mundo la riqueza de nuestra Semana Santa".

UN EQUIPO RENOVADO

Como principal novedad, el periodista Jesús Cabrera se incorpora como responsable de la retransmisión, aportando su experiencia y conocimiento de la Semana Santa cordobesa, de la que fue pregonero en el año 1992. Estará acompañado por Francisco Pérez Jiménez, colaborador habitual del Cabildo Catedral y responsable de la retransmisión de las celebraciones eucarísticas de la Mezquita-Catedral.

El dispositivo contará además con un amplio equipo de comentaristas, entre los que se incluyen Juan Carlos Jiménez, Elena Murillo, Raúl Muñoz, Alejandro Aguilar o Ángel Varo, que "enriquecerán las retransmisiones con análisis, contexto histórico y comentarios en directo".

A lo largo de la programación se realizarán también entrevistas desde el espacio habilitado para ello, y también desde distintos puntos de la Carrera Oficial, "acercando testimonios y protagonistas de la Semana Santa" de Córdoba.

RETRANSMISIONES

Las retransmisiones comenzarán mañana miércoles, a las 21,15 horas, con el paso de la Prohermandad de la Quinta Angustia por la Catedral, y continuarán el próximo viernes, a las 20,45 horas, cuando será el turno de la Fraternidad de la Providencia.

Tras ello, el Domingo de Ramos, la programación arrancará a las 11,45 horas con la hermandad de la Entrada Triunfal, "dando inicio a una intensa semana de emisiones continuadas".

Además de las procesiones, el Cabildo retransmitirá los principales actos litúrgicos que se celebrarán en el templo mayor de la Diócesis. Comenzará el Domingo de Ramos con la Misa de Palmas, continuará con la Misa Crismal del Martes Santo y los Santos Oficios del Jueves y Viernes Santo, para concluir con la Vigilia Pascual del Sábado Santo y la Misa del Domingo de Resurrección.

COBERTURA DIGITAL Y REDES

De forma paralela, el Cabildo hará un completo seguimiento diario de la Semana Santa de Córdoba a través de sus redes sociales, con "publicaciones en tiempo real, vídeos y contenidos exclusivos para mantener informados a los cordobeses del paso de las hermandades por la Carrera Oficial y ofrecerles a quienes no puedan acudir a Córdoba imágenes y perspectivas únicas".

Además, el equipo técnico elaborará "amplias galerías gráficas con las mejores imágenes de cada jornada, que se publicarán al día siguiente en la web oficial 'www.mezquita-catedraldecordoba.es' y que se difundirán en las redes sociales de la institución.

SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN

Este dispositivo especial con motivo de la Semana Santa incluye un importante operativo humano que garantiza el correcto desarrollo de los actos. En este sentido, el Cabildo ha dispuesto un equipo de más de 40 personas de seguridad.

Dicho equipo estará "especialmente centrado en asegurar que el paso de las hermandades por la Mezquita-Catedral se desarrolle con normalidad, orden y las máximas garantías, tanto para los integrantes de los cortejos procesionales, como para el numeroso público que acude al entorno de la Mezquita-Catedral".