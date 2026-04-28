El Cabildo recibe en la Mezquita de Córdoba a la compañía líder en sistemas de protección de incendios

Un momento de la visita técnica de la cúpula directiva de Marioff a las cubiertas de la Mezquita-Catedral de Córdoba. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha recibido en la Mezquita-Catedral la visita técnica de la cúpula directiva de Marioff, "compañía líder mundial en sistemas de protección contra incendios", que ha enviado a Córdoba a sus directores generales de Europa y Estados Unidos, así como a los máximos responsables de la central operativa ubicada en Finlandia.

Según ha informado la institución en una nota, durante su estancia, los directivos de dicha compañía han sido recibidos por los responsables del Cabildo y el equipo técnico de conservación de la Mezquita, quienes les han acompañado en un detallado recorrido por el interior del monumento.

El momento central de la visita a la Mezquita, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ha tenido lugar con la subida a las cubiertas del histórico edificio, un espacio de vital importancia estructural.

En este emplazamiento, la directiva de Marioff ha podido conocer de primera mano y sobre el terreno el alcance de las futuras obras de prevención y protección contra incendios que el Cabildo Catedral tiene proyectadas. Esta futura intervención supone" un paso histórico en la mejora del Plan de Autoprotección del monumento, en cuanto a la detección y extinción en caso de incendio, garantizando los más altos estándares tecnológicos de seguridad sin alterar su incalculable valor patrimonial".

Con este encuentro, al más alto nivel, el Cabildo Catedral reafirma su "compromiso constante con la conservación preventiva y la protección integral del primer templo de la Diócesis, aliándose con referentes internacionales para asegurar que el legado de la Mezquita-Catedral perdure para las generaciones venideras en las mejores condiciones de seguridad".