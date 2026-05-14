El Cabildo respalda la formación con 50.000 euros para becas de la Escuela de Magisterio Sagrado Corazón de Córdoba

El deán del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva (al fondo, centro), hace entrega de una de las becas. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha reforzado un año más su colaboración con la Escuela Universitaria de Magisterio Sagrado Corazón con una aportación de 50.000 euros, que se ha destinado a la dotación de becas y ayudas al estudio para sus alumnos, a los que se ha hecho entrega de las mismas.

Según ha informado la institución capitular en una nota, esta contribución forma parte del "compromiso permanente" del Cabildo "con la educación, la formación y la igualdad de oportunidades, especialmente entre los jóvenes cordobeses que desean cursar estudios universitarios".

Así, desde el año 2015 el Cabildo Catedral ha destinado ya 350.000 euros a becas para la Escuela de Magisterio Sagrado Corazón de Jesús, consolidando "una línea de apoyo estable que permite facilitar el acceso a la formación a estudiantes con distintas necesidades económicas".

La entrega de estas ayudas ha tenido lugar en un acto celebrado en la sede de la Escuela y se enmarca en la colaboración que el Cabildo mantiene con este centro universitario, "una institución de referencia en la formación de futuros docentes y en la promoción de una educación basada en valores humanos, académicos y sociales".

El deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha destacado que esta aportación "expresa de manera clara la voluntad del Cabildo de estar al lado de los jóvenes cordobeses y de sus familias, favoreciendo que las dificultades económicas no sean un obstáculo para acceder a los estudios, así como la apuesta por la excelencia".

En este sentido, ha subrayado que "la formación es una de las mejores inversiones que puede realizar una institución, porque contribuye al desarrollo personal de los alumnos y al progreso de la sociedad cordobesa en su conjunto".

Nieva también ha recordado que la institución capitular mantiene históricamente una especial sensibilidad hacia la educación y la acción social. "El Cabildo Catedral lleva siglos vinculado a iniciativas de formación, ayuda y promoción de las personas. Esta colaboración con la Escuela de Magisterio Sagrado Corazón da continuidad a esa vocación y demuestra nuestro compromiso con una sociedad más justa, más preparada y con más oportunidades para todos", ha señalado.

Por su parte, el director de la Escuela Universitaria de Magisterio Sagrado Corazón, Jesús Poyato, ha agradecido la colaboración del Cabildo Catedral y ha destacado que más de 130 alumnos se ven beneficiados, tanto por la aportación del Cabildo, como por la propia Escuela, que aporta, en este ejercicio, más de 120.000 euros.

Con esta nueva aportación, el Cabildo Catedral reafirma su "apuesta por la educación como herramienta de transformación social y por la garantía del acceso a los estudios de los cordobeses, especialmente de aquellos alumnos que necesitan apoyo para continuar su formación académica".