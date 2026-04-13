La Caja de las Letras recibe este martes el legado del filósofo cordobés Averroes en el 900 aniversario de su nacimiento

La Caja de las Letras del Instituto Cervantrres recibe este martes el legado del filósofo Averroes en el 900 aniversario de su nacimiento. - INSTITUTO CERVANTES

CÓRDOBA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cervantes, en su sede de Madrid, abrirá este martes 14 de abril su Caja de las Letras para recibir el legado en homenaje a Averroes (Córdoba, 1126 - Marrakech, 1198) con motivo del Año Internacional que conmemora el 900 aniversario del nacimiento del filósofo andalusí en Córdoba.

El acto, según ha informado el Instituto Cervantes en una nota, será presentado a partir de las 19,00 horas por el director de la institución, Luis García Montero, y participarán también en el mismo la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y el editor de Almuzara Libros, Daniel Valdivieso.

Posteriormente, tendrá lugar una conferencia plenaria a cargo del filósofo Andrés Martínez Lorca, para conversar a continuación con los especialistas Luz Gómez García, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Emilio González Ferrín, de la Universidad de Sevilla y coordinador de actividades del Año Internacional Averroes.

Filósofo, jurista y médico, Averroes (Córdoba, 1126 - Marrakech, 1198) fue una figura clave del pensamiento medieval, conocido por sus comentarios a Aristóteles y por su reflexión sobre la relación entre filosofía y religión.