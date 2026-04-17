Caja Rural del Sur renueva por tres años más la certificación Compliance Penal otorgada por Aenor. - CAJA RURAL DEL SUR

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural del Sur ha renovado por tres años más la certificación de su Sistema de Gestión de Compliance Penal, adaptándolo en esta ocasión a la nueva versión 2025 de la Norma UNE 19601, otorgada por Aenor. La obtención de esta certificación acredita que el Modelo de Prevención de Riesgos Penales de Caja Rural del Sur se encuentra alineado con los estándares más actualizados para prevenir la comisión de actos constitutivos de delito, implantar medidas eficaces de vigilancia y control, mitigar los riesgos penales y reforzar una cultura corporativa de cumplimiento sustentada en la ética, la integridad y la transparencia, según ha señalado la entidad.

El director de Aenor Andalucía, Antonio Pérez Carreño, ha hecho entrega de la certificación a la directora de Cumplimiento Normativo de Caja Rural del Sur, Guadalupe Aragoneses, acompañada de Heriberto Asencio, Paula Tellez y Yolanda Bengoa integrantes del equipo de Cumplimiento Normativo de la entidad, tal como ha informado este viernes la entidad en una nota.

Esta renovación consolida el compromiso de Caja Rural del Sur con la mejora continua de su sistema de compliance, incorporando las novedades y exigencias introducidas en la revisión 2025 de la UNE 19601, lo que refuerza la solidez, fiabilidad y eficacia de su modelo de prevención penal.

Tras el proceso de auditoría, Aenor ha destacado nuevamente el elevado grado de implicación del personal entrevistado, así como el sólido conocimiento demostrado en materia de cultura de cumplimiento y gestión de riesgos penales por parte de los profesionales de Caja Rural del Sur.