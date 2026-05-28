Calio Alonso, nombrado director del proyecto artístico de Granada para la Capitalidad Europea de la Cultura 2031

El Consorcio Granada Capital Europea de la Cultura 2031 ha aprobado la contratación al nuevo director artístico del proyecto Granada 2031, el gestor cultural, pianista y docente granadino Calio Alonso. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Granada Capital Europea de la Cultura 2031 ha aprobado la contratación al nuevo director artístico del proyecto Granada 2031, el gestor cultural, pianista y docente granadino Calio Alonso, una incorporación estratégica con la que la ciudad continúa avanzando en el cumplimiento de las recomendaciones y plazos establecidos por el comité europeo encargado de evaluar las candidaturas a Capital Europea de la Cultura.

Según señalan, la incorporación de esta figura responde a una de las principales recomendaciones planteadas por el comité evaluador tras la presentación del dossier de candidatura en Madrid y supone un paso decisivo dentro de la estructura técnica y cultural del proyecto.

"Con este nombramiento, Granada fortalece el desarrollo conceptual, artístico y programático de una candidatura que aspira a proyectar la ciudad como un gran referente europeo de cultura contemporánea, patrimonio, creación y diálogo internacional", apuntan desde el Consorcio.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha puesto en valor "la enorme preparación, experiencia y proyección internacional de Calio Alonso, una figura profundamente vinculada a Granada y con una trayectoria cultural de primer nivel desarrollada entre Europa y América Latina".

Saavedra ha destacado la importancia de "seguir cumpliendo con rigor cada uno de los compromisos y recomendaciones planteados por la comisión europea, consolidando una estructura profesional, solvente y preparada para afrontar con garantías la fase final de la candidatura".

RECORRIDO PROFESIONAL

Calio Alonso cuenta con un amplio currículo internacional en gestión cultural, dirección artística y producción musical. Licenciado y Máster en Bellas Artes por la Universidad de Granada, con formación superior en música y gestión cultural en Barcelona y Alemania, ha desarrollado una sólida carrera profesional vinculada a algunas de las instituciones y proyectos culturales más prestigiosos de Europa y Latinoamérica.

Entre otros cargos, ha sido director delegado de proyectos de la European Union Youth Orchestra (EUYO), responsable de giras de la Gustav Mahler Jugendorchester, adjunto a la dirección del Festival Internacional de Música y Danza de Granada y gestor cultural del Patronato de la Alhambra y Generalife. Asimismo, ha trabajado estrechamente con importantes instituciones culturales internacionales y con figuras de referencia del panorama musical europeo.

En los últimos años ha desarrollado una intensa labor en Costa Rica como director artístico de la Compañía Lírica Nacional, impulsando grandes producciones operísticas, programas de formación internacional y proyectos de cooperación cultural vinculados a la música y las artes escénicas.

Su perfil combina gestión, pensamiento artístico, experiencia internacional y una profunda conexión con Granada, elementos considerados fundamentales para liderar la definición cultural de la candidatura Granada 2031 en esta nueva etapa.

El nuevo director artístico será el encargado de coordinar y desarrollar la línea conceptual y curatorial del proyecto cultural que acompañará la candidatura, fomentando además alianzas internacionales, redes de colaboración y proyectos multidisciplinares alineados con los valores europeos de innovación, participación ciudadana, sostenibilidad y diversidad cultural.

La designación de Calio Alonso refuerza el compromiso del Consorcio Granada 2031 con una candidatura sólida, participativa y abierta al mundo, en un momento clave para el futuro cultural de la ciudad nazarí.