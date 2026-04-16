La campaña de la aceituna deja en Andalucía el robo de 618.225 kilos, un 27,5 por ciento menos, y 49 personas detenidas

Pedo Fernández (c), junto a Manuel Fernández y Luis Ortega, presenta los resultados del dispositivo de seguridad de la campaña de la aceituna. - EUROPA PRESS

JAÉN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La campaña de recolección de la aceituna se ha cerrado en Andalucía con la sustracción de 618.225 kilos, un 27,5 por ciento menos respecto a la anterior, mientras que los robos han bajado en más de un 40 por ciento. Además, se ha detenido a 49 personas, lo que supone un incremento del 36 por ciento.

Son algunas de las cifras que el delegado del Gobierno de España, Pedro Fernández, y el general de brigada, jefe de la IV Zona de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, han ofrecido este jueves al presentar los resultados del dispositivo de seguridad desarrollado durante la citada campaña agrícola.

En rueda de prensa en Jaén, principal productora mundial de aceite de oliva, y acompañado del subdelegado, Manuel Fernández, el delegado ha felicitado a los agentes de la Guardia Civil que han participado en este dispositivo por los resultados obtenidos, fruto de un amplio despliegue de medios y unidades, como Seguridad Ciudadana, Equipos Roca, Protección de la Naturaleza, Subsector de Tráfico, Unidad Orgánica de Policía Judicial, Grupo de Información, unidades Fiscales, la Unidad Aérea y el escuadrón se caballería.

También ha destacado el trabajo previo y la colaboración con diferentes actores del sector agrícola o vinculados a éste para, por un lado, reforzar las medidas de autoprotección y de prevención de los delitos e infracciones y, por otro, planificar los dispositivos de seguridad atendiendo a la información recabada.

En este proceso se ha implicado a agricultores, responsables de almazaras y centros de compra, empresas de vigilancia privada, guardas de campo, colectivos de agricultores, entidades locales y oficinas comarcales agrarias.

Con respecto a los resultados del dispositivo, Fernández ha indicado que desde noviembre hasta el cierre de la campaña, se ha detectado el robo de 618.225 kilos de aceitunas, un 27,5 por ciento menos respecto al año anterior, "de los que más de un tercio se ha localizado en la provincia de Jaén" (226.150 kilos). De todos ellos, se han recuperado 165.294 kilos. Han disminuido, además, un 41,8 por ciento los robos, un 19,14 por ciento los hurtos y un 55,56 por ciento los daños.

En la comunidad, se han desarrollado hasta el momento 21 operaciones de relevancia, en las que, además de los 49 detenidos, están siendo investigadas 242 personas (122 en Jaén) como responsables de 393 hurtos y diez robos.

El general Luis Ortega ha detallado que el dispositivo de la Guardia Civil para la campaña 2025-2026 ha incorporado sistemas de alta tecnología para la prevención, vigilancia y resolución de delitos, como drones y cámaras térmicas que han facilitado el esclarecimiento de los hechos. Algo que ha contribuido a que "haya sido la campaña de la aceituna con menor número de delitos e infracciones de los últimos cuatro años".

Junto a ello, ha aportado algunos datos sobre delitos en explotaciones agrícolas y ganaderas en toda Andalucía, "más allá del ámbito olivarero". "En lo que va de trimestre, se han detectado 809 infracciones penales, cifra menor que el pasado año, cuando se contabilizaron en el mismo periodo 869, es decir, hemos bajado un 6,9 por ciento", ha afirmado.

NUEVO MODUS OPERANDI

El delegado del Gobierno ha hecho mención al nuevo 'modus operandi' detectado durante esta campaña, por el que se introduce aceituna de procedencia ilícita en almazaras y puestos de compra. Este sistema cuenta con la colaboración de determinados agricultores --en algunos casos, incluso propietarios de almazaras-- que dejan bateas vacías en sus fincas.

Dichos depósitos "son cargados durante la noche con aceituna sustraída por grupos organizados de diversa procedencia y, a continuación, los propios agricultores trasladan la mercancía simulando que procede de sus fincas, y elaboran la documentación necesaria para dotarla de una apariencia de legalidad, facilitando así su entrada en el circuito comercial".

Ante esta situación, Fernández ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, "ya que el daño se lo hacen al propio sector, que puede ver mermada su calidad y su reconocimiento en los mercados", al tiempo que ha advertido del "peligro que supone para la salud pública dotar de legalidad un alimento cuyo origen es desconocido".

"Solo desde la responsabilidad y la concienciación de la excelencia de nuestro producto estrella, podremos mantener la fortaleza que sitúa a Andalucía como un actor estratégico en el mercado global del aceite de oliva, capaz de atender tanto la demanda nacional como la internacional", ha insistido.