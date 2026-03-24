La campaña de promoción 'Quédate en Córdoba' pone el foco en el verano con apertura nocturna gratis de museos

Presentación de la campaña de promoción turística 'Visita Andalucía. Quédate en Córdoba'. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha presentado este martes en Madrid su nueva campaña de promoción turística de la ciudad, que llega bajo el lema 'Visita Andalucía. Quédate en Córdoba' y que pone el foco en la oferta de ocio estival como atractivo para reducir la estacionalidad del turismo y aumentar las pernoctaciones, consolidando así a Córdoba como un destino visitable los 365 días del año.

Al acto, celebrado en el Teatro Calderón, han asistido el alcalde de Córdoba, José María Bellido; la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, y la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, quienes han explicado la oferta turística de la ciudad ante un público de unas 300 personas representantes de los principales touroperadores, agencias de viajes, agencias de organización de congresos y eventos, cadenas hoteleras o medios especializados del sector, entre otros.

Con el objetivo de hacer atractiva la oferta turística de la ciudad durante los meses de verano, el Ayuntamiento abrirá los museos municipales los meses de julio y agosto, de 21,00 a 00,00 horas y de manera gratuita. Así, en dicho horario permanecerán abiertas las puertas del Museo Julio Romero de Torres, de la Posada del Potro, del Museo Taurino y de los Baños Califales, a los que se sumarán el Templo Romano y la Puerta del Puente.

"Es una manera de ampliar la oferta nocturna, de modo que el visitante pueda estar tranquilo durante el día, disfrutando de la sierra o de los magníficos alojamientos, y al caer la tarde pueda recorrer la ciudad motivado por una agenda cultura muy interesante, que identifica y hace únicos", ha indicado el alcalde.

Además de esta apertura extraordinaria de los museos, Bellido ha destacado "la ambiciosa programación de festivales musicales que se programan en la ciudad durante el verano, con el Festival de la Guitarra o la Noche Blanca del Flamenco como buques insignia de la oferta municipal", a los que se añaden Córdoba Live, los conciertos de la plaza de toros, el Alma de Córdoba, el flamenco en la terraza del CRV y el espectáculo de luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos, próximo a reactivarse, como "atractivos de la noche cordobesa".

"EL CORAZÓN DE ANDALUCÍA"

Durante el acto, que ha estado conducido por la comunicadora Minerva Piquero y amenizado con la música de Los Aslándticos, se ha presentado "una ciudad situada en una posición estratégica privilegiada, que se muestra como el corazón de Andalucía, no sólo por su ubicación geográfica, sino también por su carácter abierto y acogedor", han resaltado desde el Ayuntamiento.

Así, han subrayado que se trata de "una Córdoba desde la que el viajero puede moverse con facilidad hacia cualquier punto de la Comunidad, lo que la convierte en una base ideal para explorar el sur de España". Pero, a la vez, "una ciudad a la que volver y quedarse porque en ella se encuentra una oferta cultural y de ocio amplia y atractiva como para pernoctar".

Al respecto, han relatado que "cuando cae la noche, Córdoba se transforma", de manera que "el descenso de las temperaturas da paso a una ciudad vibrante, llena de vida y de propuestas culturales y de ocio". 'Visita Andalucía. Quédate en Córdoba' es una campaña que define a "la perfección" a la ciudad, "porque transmite lo que es, un destino amable, que acoge al viajero y que le ofrece todo lo que busca para una estancia completa y agradable", ha señalado Bellido.

También, ha recordado que "esta campaña estaba cerrada para presentarla en Fitur, pero no fue posible debido a que Córdoba suspendió su participación en la Feria por el trágico accidente de Adamuz". Ahora, ha indicado Bellido, "nos presentamos en Madrid ante un público especializado en el sector turístico para promocionar a Córdoba como lo que es, un destino de primer nivel desde el punto de vista cultural y patrimonial, con sus cuatro patrimonios de la Humanidad por bandera y que ahora toma un nuevo protagonismo como Capital Cultural Mediterránea en 2027, pero con unas posibilidades enormes como referencia del turismo gastronómico o congresual".

LA CONECTIVIDAD

El alcalde ha destacado "la conectividad de la ciudad como otro de los puntos fuertes del destino" y ha puesto el foco en el aeropuerto, "desde el que opera, por ejemplo, la compañía Vueling con vuelos hasta Barcelona que, a su vez, conectan con 200 destinos internacionales".

Igualmente, ha mencionado "las comunicaciones vía alta velocidad, lo que facilita tanto los viajes de ocio como de trabajo, y la red de carreteras que discurre por la ciudad", al tiempo que se ha referido a "las buenas condiciones de accesibilidad que presenta Córdoba, algo que forma ya parte del ADN como ciudad", de lo que se sienten "profundamente orgullosos y que supone un reclamo para todos los perfiles de turistas".

Entretanto, Bellido ha hablado de "un elemento que convierte a Córdoba en un destino verdaderamente especial, y es su gente", de forma que "la amabilidad, cercanía y hospitalidad de los cordobeses hacen que cada visitante se sienta acogido desde el primer momento, creando una experiencia cálida y auténtica que va mucho más allá del viaje".

El acto celebrado en el Teatro Calderón ha supuesto toda una experiencia inmersiva en la que los asistentes han podido ver un patio recreado a modo de 'photocall' y en el que incluso los olores en la sala han evocado la explosión de la primavera en la ciudad. La música, los audiovisuales, el mobiliario, el 'merchandising'... todo ha estado mimetizado con Córdoba.