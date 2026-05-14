Canal Sur TV arranca este jueves sus emisiones con dos horas 'en negro' por el paro convocado por el comité de huelga

Imagen en negro de la emisión de Canal Sur Televisión con motivo del paro convocado por el comité de huelga - EUROPA PRESS

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión ha arrancado sus emisiones este jueves 14 de febrero con dos horas 'en negro', entre las 8.00 y las 10.00 horas, con motivo de los paros parciales convocados por el comité de huelga, que ya provocaron la suspensión temporal de la programación el pasado lunes.

La suspensión de las emisiones ha afectado al espacio informativo 'Despierta Andalucía', que sólo ha estado en antena entre las 09.00 y las 09.15 horas para la emisión de una entrevista con la vicesecretaria general del PSOE-A y cabeza de lista por Huelva en las elecciones autonómicas, María Márquez, correspondiente al bloque de información electoral aprobado por la Junta Electoral e incluido en los servicios mínimos establecidos por la Junta de Andalucía.

A las 10,00 horas la emisión se ha reanudado con el magacín 'Hoy en Día' que presenta Toñi Moreno. El comité de huelga tiene programado un nuevo paro en las emisiones de Canal Sur Televisión para este jueves entre las 18.00 y las 20.00 horas.

El comité de huelga de Canal Sur desconvocó el paro previsto el pasado martes 12 de mayo, entre las 8.00 y las 10.00 horas "como gesto de buena voluntad en aras de llegar a un acuerdo con la dirección" de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), pero ha decidido retomarlo este jueves acusando a la dirección de "tretas para no llegar a un acuerdo".

Los convocantes reclaman "un plan de empleo para los próximos meses, un compromiso de estudiar la viabilidad jurídica de un proceso de consolidación extraordinario, a partir del próximo 18 de mayo, el aumento de la producción propia, así como el respeto al Estatuto profesional y la recuperación de una serie de derechos perdidos durante la crisis".

El comité de huelga ya protestó el pasado lunes frente al Pabellón de Retevisión antes del debate entre los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta en las elecciones del próximo domingo organizado por la RTVA.