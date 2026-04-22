'La canción de la tierra' clausura el ciclo Mahler de la Orquesta Ciudad de Granada en el auditorio Manuel de Falla

La representación de 'La canción de la tierra' clausura el ciclo Mahler de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG) con sendas actuaciones el viernes 24 y el sábado 25 de abril en el auditorio Manuel de Falla de la capital, ambas a las 19,30 horas. - ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA

GRANADA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La representación de 'La canción de la tierra' clausura el ciclo Mahler de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG) con sendas actuaciones el viernes 24 y el sábado 25 de abril en el auditorio Manuel de Falla de la capital, ambas a las 19,30 horas.

"La creación más personal de la Historia de la Música": Así calificó 'Das lied von der erde' (La canción de la tierra) Bruno Walter, el director y colaborador de Gustav Mahler que dirigió el estreno de esta obra incomparable en Múnich el 20 de noviembre de 1911, medio año después de la muerte del compositor.

Y es difícil no estar de acuerdo en que se trata de una obra única, quizás la obra musical que trata de manera más legítima y convincente el presentimiento de la muerte cercana, vista con una suprema serenidad y amor por la vida.

La OCG, con su titular Lucas Macías, y dos excepcionales solistas, la mezzosoprano escocesa Catriona Morison y el tenor alemán Benjamin Bruns, clausuran con esta obra, junto al Adagio de la inconclusa Décima sinfonía, el ciclo Mahler que la formación granadina ha dedicado al compositor durante la presente temporada, con algunas de sus obras más emblemáticas, como las sinfonías Tercera, Cuarta y Quinta, o los célebres Rückert-lieder.

LA DÉCIMA SINFONÍA Y LA CANCIÓN DE LA TIERRA

En sus últimos años, Mahler se enfrenta a una profunda crisis personal y artística. La muerte de su hija María, el diagnóstico de una dolencia cardíaca incurable y las tensiones en su matrimonio lo sumieron en una dolorosa introspección. Este es el contexto en el que escribe las dos obras que cierran el festín mahleriano de la Orquesta Ciudad de Granada y su titular, Lucas Macías. Dos obras sacudidas por el dolor, que condensan la melancolía, sabiduría tardía y deseo de trascendencia que marcan y enmarcan el Adagio de la inconclusa Décima Sinfonía y 'La canción de la tierra'.

El Adagio es un fragmento de enorme intensidad emocional, algo ya presente en sus primeras notas, con ese acorde disonante que impacta de lleno en el alma del oyente. Música contenida, lenta y solemne, que parece debatirse entre el dolor y la esperanza. El uso del contrapunto y la densidad armónica reflejan la lucha interna del compositor. Todo culmina y concluye en un clímax desgarrador, en el que una disonancia brutal parece gritar ante el abismo antes de disolverse en resignado silencio.

Como contraste, 'La canción de la Tierra' transcurre en un mundo más abstracto. Data de 1908-1909, y en ella Mahler combina la sinfonía y el ciclo de canciones, para las que recurre a antiguos textos adaptados de la poesía china clásica. Seis movimientos en los que dos voces solistas (tenor y una contralto o barítono) meditan sobre la vida, la belleza efímera de la naturaleza y la inevitabilidad de la muerte.

El último movimiento es un milagro: "Der abschied" (La despedida) son 25 minutos especialmente conmovedores. La melodía queda suspendida en el tiempo, envuelta en una orquestación diáfana y silencios significativos. La palabra "Ewig" ("eternamente") se repite como un susurro final, hasta desaparecer lentamente. Como si Mahler mismo se desvaneciera en la eternidad.

CATRIONA MORISON Y BENJAMIN BRUNS

La mezzosoprano escocesa Catriona Morison alcanzó renombre internacional cuando en 2017 ganó dos premios en el prestigioso concurso BBC Cardiff Singer of the World. Desde entonces, se ha consolidado como una artista versátil con un amplio repertorio que abarca desde el Barroco hasta el Romanticismo tardío, tanto en la ópera como en el ámbito del concierto y el lied.

Mahler es uno de los compositores centrales de su repertorio; cantó su Segunda Sinfonía en cuatro continentes en una sola temporada. Su agenda para la actual temporada se caracteriza por una intensa actividad en los principales escenarios europeos, combinando grandes hitos del repertorio sinfónico con papeles operísticos de relevancia.

Por su parte, el tenor alemán Benjamin Bruns comenzó su carrera como cantante solista alto en el coro de niños de su ciudad natal, Hannover. Estudió en la Hochschule für Musik und Theater de Hamburgo con la Kammersängerin Renate Behle, y pronto recibió su primer contrato permanente en el Teatro de Bremen, lo que le permitió crear un amplio repertorio, seguido de un contrato de conjunto en la Ópera de Colonia. De la Ópera Estatal de Sajonia en Dresde pasó a la Ópera Estatal de Viena, donde fue miembro del conjunto de 2010 a 2020.

Su repertorio, estilística y vocalmente versátil, incluye papeles en títulos de Mozart, Strauss, Weber y Beethoven, entre otros. El canto de oratorios y lieder constituye una importante contrapartida a su labor escénica. El núcleo de su amplio repertorio de concierto reside en las grandes obras sacras de Bach, Haendel, Haydn, Mozart, Schubert y Mendelssohn.