La candidata de Por Andalucía avisa que el 17M los cordobeses se juegan "la vida" con la sanidad

María Rosa Rodríguez (3ª izda.), en una acción en defensa de la sanidad pública junto a cargos públicos de IU y Hacemos Córdoba. - POR ANDALUCÍA

CÓRDOBA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata por Córdoba al Parlamento andaluz de la coalición Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha advertido este lunes que las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo "serán decisivas" para el futuro de la comunidad, hasta el punto de que "nos jugamos literalmente la vida, si la derecha y la ultraderecha continúan gobernando Andalucía".

Según ha informado Por Andalucía en una nota, Rodríguez ha señalado que esta afirmación se sustenta en datos oficiales, recordando que "los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística sitúan a Andalucía como la comunidad con mayor mortalidad, con un 11,6% por encima de la media nacional y cerca de 75.000 fallecimientos en 2025". Además, "la población joven presenta una menor esperanza de vida y el número de defunciones supera al de nacimientos".

La candidata ha responsabilizado de esta situación a la gestión del Gobierno andaluz del PP, presidido por Juanma Moreno, al considerar que ha llevado a un "desmantelamiento progresivo de la sanidad pública, en beneficio de intereses privados". En este sentido, ha afirmado que "los recursos públicos están siendo desviados hacia grandes empresas del sector sanitario, mientras se deteriora la atención a la ciudadanía".

Rodríguez ha defendido que la sanidad pública debe ser el "eje central" de la acción política, apostando por "un incremento de la inversión, más personal sanitario y mejores condiciones laborales". A este respecto, ha asegurado que, si la ciudadanía da su confianza a Por Andalucía, se situará este ámbito como "prioridad" en la gestión de la Junta de Andalucía.

La candidata ha calificado de "inaceptable" la situación actual de la Atención Primaria, donde los tiempos de espera para ser atendido por un médico se sitúan entre "15 y 20 días", tanto en la capital, como en la provincia de Córdoba. También ha criticado la "falta de especialistas, el aumento constante de las listas de espera quirúrgicas y la saturación de los servicios de Urgencias".

A esto se suma, según ha señalado, la situación del servicio de ambulancias en la provincia de Córdoba, señalando "incumplimientos reiterados del pliego de condiciones, sin que la Junta de Andalucía adopte medidas al respecto". Además, según ha indicado, la gestión de los cribados de cáncer de mama ha sido "un despropósito que pone en riesgo la vida de las personas".

Rodríguez ha insistido en que la sanidad pública andaluza "se encuentra en una situación crítica", y ha defendido la necesidad de "un gobierno progresista que priorice los derechos de la ciudadanía frente al beneficio económico de unos pocos".

En este sentido, ha reclamado "inversiones urgentes, el refuerzo de las plantillas en centros de salud y hospitales, y el cumplimiento de compromisos pendientes, como la división de la macroárea sanitaria del sur de la provincia de Córdoba, con el objetivo de mejorar la atención en los municipios".

Finalmente, la candidata de Por Andalucía ha subrayado que la sanidad pública es la "única que garantiza la igualdad en el acceso a la atención sanitaria, independientemente de los recursos económicos de cada persona", y ha reiterado el compromiso de la coalición que encabeza en Córdoba de situarla en el "centro de las políticas públicas, para asegurar una atención digna y de calidad a toda la población".