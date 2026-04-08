La candidata cordobesa de Por Andalucía dice que la movilización por la sanidad "debe ser la antesala de echar" a Moreno

Rosa María Rodríguez (izda.), junto a otros responsables de su formación, en una reciente movilización por la sanidad pública ante la Delegación de Sanidad de la Junta en Córdoba - POR ANDALUCÍA

CÓRDOBA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa María Rodríguez, ha asegurado este miércoles que la movilización convocada para el próximo domingo 12 de abril en defensa de la sanida pública "debe ser la antesala para echar" a Juanma Moreno de la Presidencia de la Junta de Andalucía, en un contexto en el que, a su juicio, "la sanidad pública andaluza está en la UVI y la ciudadanía se juega la vida".

En este sentido y a través de una nota, Rodríguez ha animado a participar en la manifestación convocada para las 11,00 horas en la Delegación de Sanidad de la Junta en Córdoba, por lo que ha hecho "un llamamiento a la ciudadanía y a colectivos de toda índole" para que salgan a la calle "a decir basta a los recortes de Moreno".

La candidata ha advertido que la sanidad pública andaluza está un situación "insostenible", marcada por "urgencias colapsadas, una Atención Primaria con citas a 15 días, hospitales desmantelados y una alarmante falta de especialistas, pediatras y ambulancias suficientes".

Además, ha criticado "el caos en la gestión de los cribados de cáncer de mama, que ha llegado a costar la vida a mujeres en Andalucía", así como "listas de espera interminables para intervenciones quirúrgicas", lo que considera "una consecuencia directa del abandono de la sanidad pública" por parte del Gobierno andaluz del PP.

Rodríguez ha señalado que "Moreno ha convertido la sanidad en un negocio", con "regalos de dinero público a clínicas privadas y a sus amiguetes". En este sentido, ha afirmado que "para esas clínicas las personas solo son números y lo único que les preocupa es el beneficio económico, por encima del derecho a la salud".

También ha recordado que "en el último año se ha dejado sin ejecutar una parte importante del presupuesto sanitario", pese a "la necesidad urgente de reforzar los recursos en la sanidad pública", y ha acusado al Gobierno andaluz del PP de "estar desmantelando el sistema sanitario pieza a pieza".

Desde Por Andalucía han insistido en que "la movilización del 12 de abril debe ser un punto de inflexión", y han vinculado esta convocatoria con las próximas elecciones autonómicas, avisando que "los andaluces y andaluzas nos jugamos la vida el próximo 17 de mayo en las urnas".

Por eso, según ha insistido, "este domingo tiene que ser la antesala del cambio que necesita Andalucía para echar a Moreno de la Junta", pues "solo con un gobierno comprometido con lo público se podrá revertir el deterioro actual del sistema sanitario", anunciando que, si cuentan con el respaldo de la ciudadanía, desde Por Andalucía van a "poner en marcha todos los recursos materiales y humanos necesarios para recuperar una sanidad pública digna, accesible y de calidad para todos y todas".