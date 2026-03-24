Las candidaturas al Parlamento andaluz se registrarán entre el 8 y 13 de abril y las coaliciones, hasta el Viernes Santo

Archivo - Imagen de archivo de las papeletas de las candidaturas dispuestas en un colegio electoral. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cronograma de las elecciones al Parlamento de Andalucía ya está activo desde que este martes se ha publicado el Decreto 2/2026 del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de disolución del Parlamento de Andalucía y de convocatoria de elecciones, que se celebrarán el 17 de mayo.

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ya ha publicado el documento que detalla el calendario de esta cita electoral, uno de cuyos hitos es la presentación de candidaturas ante las Juntas Electorales Provinciales (JEP).

Conforme a las directrices de la Ley Electoral de Andalucía los plazos de presentación de candidaturas deben hacerse entre los 15 y 20 días posteriores a la convocatoria, por lo cual, publicado este mismo martes el decreto de disolución y con ello su entrada en vigor, las listas deberán presentarse entre los días 8 y 13 de abril.

Esto supondrá que la celebración de los órganos internos de los partidos que deban conformar y ratificar las candidaturas a las ocho circunscripciones coincidirá con plena Semana Santa, que transcurre entre el domingo 29 de marzo, que es Domingo de Ramos, y el domingo 5, Domingo de Resurrección.

En cuanto al plazo de registro de las coaliciones electorales, su comunicación a la Junta Electoral de Andalucía o a las Juntas Electorales Provinciales debe hacerse a los 10 días siguientes a la convocatoria, por lo cual el plazo llegaría hasta el viernes 3, Viernes Santo, según las previsiones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG).

La publicación de las candidaturas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y en los Boletines Oficiales Provinciales (BOP) se harán a los 22 días del decreto de convocatoria, plazo que se cumple el 15 de abril.

Dos días después se comunicarán las irregularidades detectadas, para lo que hay un plazo de 48 horas para subsanar esos errores, las Juntas Electorales Provinciales proclamarán las candidaturas a los 27 días de la convocatoria de las andaluzas, que será el lunes 20 de abril, y al día siguiente, se publicarán en BOJA y Boletines Provinciales.

El siguiente hito para los candidatos proclamados será la presentación de sus declaraciones ante la Mesa del Parlamento, lo que sucederá antes del día 31 desde la convocatoria, lo que comprenderá hasta el 23 de abril. En Internet, así como en el BOJA y BOPA se publicarán estas declaraciones.

Los partidos pueden presentar recurso contencioso-administrativo sobre la proclamación de candidaturas, hasta el día 23 de abril, que el órgano judicial deberá responder a los dos días de su presentación, mientras que la última opción es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, posible a los dos días de la resolución judicial.

TANTOS CANDIDATOS COMO ESCAÑOS Y UN SEXO, PUESTO IMPAR; OTRO, LOS PARES

La Ley Electoral de Andalucía establece en su artículo 23 sobre esas candidaturas, además de los plazos, que "deben incluir tantos candidatos como escaños a elegir por cada circunscripción y, además, cuatro candidatos suplentes".

De igual forma recoge el principio de paridad en su conformación, por cuanto apela a un "orden de colocación de todos ellos", de manera que "ocupe los de un sexo los puestos impares y los del otro los pares".