Cañete de las Torres (Córdoba) celebrará el VII Festival 'Calles en Flor' del 30 de abril al 3 de mayo

Trabajos de instalación de 'Calles en flor' en una edición anterior. - AYUNTAMIENTO DE CAÑETE DE LAS TORRES

CAÑETE DE LAS TORRES (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

La localidad de Cañete de las Torres (Córdoba) celebrará del 30 de abril al 3 de mayo la séptima edición del Festival de las Flores 'Calles en flor', una cita que, bajo el temática 'El Jardín de los Sueños' y el eslogan 'Atrévete a Soñar', transformará las calles y los rincones más emblemáticos del municipio en el epicentro de la intervención efímera floral de la mano de cinco artistas floristas y visuales.

Según informa el Ayuntamiento en su web, consultada por Europa Press, con el espíritu de convertir de nuevo "el espacio público en un museo al aire libre", 'El Jardín de los Sueños' sirve de epicentro para "transformar las calles y espacios públicos en un jardín simbólico donde el arte floral se convierte en lenguaje emocional".

Bajo esta temática, las intervenciones florales evocan "los sueños que nos habitan, personales y colectivos, pasados y futuros, y los traducen en formas, colores y sensaciones". Las flores, efímeras por naturaleza, "se convierten así en metáfora de la imaginación, la esperanza y la capacidad de soñar, invitando a visitantes y vecinos a recorrer el municipio desde una mirada más pausada, sensible y poética".

En este contexto, 'Calles en flor' invita a artistas floristas y visuales a presentar un proyecto de intervención floral que "bañe al visitante en los valores de la temática elegida, 'El Jardín de los Sueños, Atrévete a Soñar', con la que se pone en boga la capacidad de soñar, sentir y conectar con la belleza efímera de lo cotidiano".

Así las cosas, cada propuesta deberá "transformar el espacio público en un escenario poético, donde las flores sean el lenguaje de la creatividad y la emoción, evocando sueños personales o colectivos y fomentando la participación activa del público en un recorrido sensorial que celebre la imaginación, la esperanza y la memoria compartida".

Cada intervención se concibe como "un gesto efímero y significativo, donde la naturaleza, la imaginación y la creatividad se entrelazan para despertar emociones, inspirar reflexión y propiciar la contemplación". Así, el visitante "no solo contempla un arreglo floral, sino que se adentra en un paisaje de sueños hecho realidad, donde cada pétalo, color y forma dialoga con la memoria, el deseo y la esperanza compartida, los sueños".

El comité artístico de 'Calles en Flor' es el encargado de seleccionar a los creadores o colectivos para desarrollar un proyecto de intervención efímera floral dentro del marco del VII Festival de las Flores. Posteriormente se definirán los cinco espacios de intervención floral entre la organización del festival y los creadores seleccionados, quienes tendrán un plazo de 14 días para el desarrollo de un proyecto 'site-specific' atendiendo a la temática del festival.

Los autores de los proyectos seleccionados adquieren el compromiso de ejecutar la obra propuesta a la organización. El proyecto final de intervención podrá ejercer ciertas variaciones en función del no cumplimiento de estos requisitos o su no viabilidad por la determinación de la propiedad privada o pública de los lugares donde se proyectan.

(EUROPA PRESS)