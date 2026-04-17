Cáritas Córdoba desarrollará su proyecto de 'Acompañamiento y necesidades básicas' con apoyo del IPBS

Cáritas desarrollará su proyecto de 'Acompañamiento y necesidades básicas' con apoyo del IPBS. - CÁRITAS DIOCESANA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Córdoba ha informado este viernes que el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación de Córdoba le ha concedido una ayuda económica de 73.104,42 euros para el desarrollo de su proyecto 'Acompañamiento y necesidades básicas', una iniciativa orientada a fortalecer la labor social que realizan las Cáritas parroquiales en la provincia.

Este proyecto, según ha informado la organización caritativa de la Iglesia Católica, "nace con el objetivo de reforzar el trabajo de los equipos parroquiales, promoviendo una intervención social más coordinada, cercana y adaptada a la realidad de las personas y familias que acuden a estos espacios de acogida".

La actuación se articula en torno a dos líneas fundamentales. Por un lado, "la acogida y el acompañamiento a personas y familias, desde una atención basada en la escucha, la cercanía y el respeto a cada proceso personal". Por otra parte, se ofrece "el apoyo, la formación y la dinamización de los equipos de voluntariado, cuyo compromiso resulta esencial para sostener la acción social en el territorio".

A través de este proyecto se están impulsando iniciativas que "fortalecen los grupos parroquiales, mejoran la atención mediante criterios comunes de intervención y generan espacios de formación, encuentro y reflexión compartida". Además, se promueve una coordinación continua, tanto interna, con los distintos programas de Cáritas Diocesana, como externa, con otros agentes sociales, "favoreciendo una respuesta más eficaz, articulada y adaptada a las situaciones de vulnerabilidad".

Hasta la fecha, el proyecto ha llegado a 35 municipios de la provincia de Córdoba, en los que se han desarrollado intervenciones de acompañamiento mediante visitas periódicas. Además, se han llevado a cabo cerca de diez acciones formativas dirigidas a equipos parroquiales, con nuevas sesiones ya programadas.

Esta iniciativa consolida el "compromiso con una acción social en red, que pone en el centro a la persona, apostando por el acompañamiento cercano, la proximidad y la mejora continua en la atención a quienes más lo necesitan", según han destacado desde Cáritas Córdoba.