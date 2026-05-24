Cáritas Diocesana de Córdoba presenta su campaña de Caridad 2026: 'Elige amar. Elige comunidad'. - CÁRITAS DIOCESANA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Córdoba ha presentado su Campaña de Caridad 2026 bajo el lema 'Elige amar. Elige comunidad', una invitación a construir "una sociedad más humana, fraterna y cercana frente a la indiferencia y el individualismo", y que un año más coincide con el domingo de Pentecostés.

Según ha informado la Diócesis en una nota, la campaña busca sensibilizar sobre la importancia del encuentro, el cuidado mutuo y la dignidad de todas las personas, especialmente de aquellas que están pasando una situación de vulnerabilidad, poniendo en el centro la fuerza transformadora de la comunidad.

A través de esta iniciativa, Cáritas Diocesana de Córdoba ha animado a toda la ciudadanía, parroquias, voluntariado, jóvenes y familias a implicarse activamente en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y fraterna. 'Elige amar. Elige comunidad' ha querido recordar que pequeños gestos cotidianos pueden transformar vidas y generar esperanza en quienes más lo necesitan. Desde la acogida, la escucha y el acompañamiento, Cáritas Diocesana de Córdoba continúa trabajando cada día junto a las personas más vulnerables.

Con motivo de la celebración del Corpus Christi, la campaña contará con diferentes actos abiertos a toda la sociedad cordobesa y de forma especial a la comunidad cristiana y a la gran familia de Cáritas: Miércoles 3 de junio, a las 20,00 horas: Vigilia de Oración en la Capilla del Seminario Mayor; jueves 4 de junio, a las 8,45 horas: Eucaristía de envío de voluntarios para la Cuestación en la parroquia de San Nicolás, para posteriormente salir a la calle con nuestra hucha en la tradicional cuestación del jueves de Corpus por la tarde a las 18,30 horas Eucaristía en la Catedral por la Solemnidad del Corpus Christi y procesión de Jesús Sacramentado en la Custodia de Arfe por las calles de la ciudad, que ha pasado del domingo al jueves por la visita del Papa León XIV a España coincidiendo con la festividad de Cáritas.

Tal y como dice el lema de su visita 'Alzad la mirada' desde Cáritas Diocesana de Córdoba se ha animado a los cordobeses a "alzad la mirada para darnos cuenta de que no caminamos solos, que nos necesitamos como comunidad, y que no podemos aislarnos, y que la estancia de España del Santo Padre, coincidiendo con la Festividad del Corpus, nos sirva para poner en valor la acción social de Cáritas Diocesana de Córdoba en la comunidad cristiana y nos anime a colaborar en las colectas diocesanas del fin de semana".

Además, durante esa semana, la entidad caritativa y social de la Iglesia en Córdoba dará a conocer los principales datos de su Memoria 2025, reflejo del impacto social y humano de la labor realizada gracias al apoyo de voluntarios, socios, donantes y colaboradores.