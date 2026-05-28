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JAÉN 28 May. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Jaén acompañó en 2025 a cerca de 33.000 personas, con una inversión que superó los 3,8 millones de euros, y constata que las dificultades en empleo y vivienda aparecen como "motores de exclusión".

Así se ha puesto de manifiesto este jueves en la presentación de la memoria 2025 por parte del obispo y presidente de Cáritas Jaén, Sebastián Chico, y el director de este organismo, Rafael Ramos.

El acto, al que han asistido representantes de administraciones y agentes socioeconómicos, ha supuesto el lanzamiento de la campaña institucional por el Día de la Caridad, que se celebra en la festividad del Corpus Christi y que este año tiene por lema 'Elige amar, elige comunidad", según ha informado Cáritas Jaén.

En su intervención, el obispo ha afirmado que los datos presentados reflejan "muchas pobrezas que atraviesan hoy calles y pueblos". Entre ellas, ha aludido a "la precariedad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda, la incertidumbre de tantas familias, la soledad de los mayores, la angustia muchos jóvenes sin horizonte, el sufrimiento de quienes migran buscando una vida digna o el cansancio silencioso de quienes sienten que no cuentan para nadie".

Sin embargo, frente a esas heridas, el presidente de Cáritas Jaén ha constatado que también se contempla cada día "la caridad y la fraternidad de las parroquias y comunidades cristianas; el compromiso firme de tantos voluntarios; la entrega generosa de quienes acompañan, escuchan y sostienen la esperanza".

"Detrás de las cifras presentadas por Cáritas hay mucho amor en gestos pequeños que no abren las portadas de los periódicos, pero que sí cambian vidas, dan esperanza y ayudan a empezar de nuevo", ha destacado.

Esa labor permitió atender durante 2025, a través de las atenciones en los equipos parroquiales, interparroquiales, programas y proyectos diocesanos, a 12.424 personas atendidas, es decir, aquellas que físicamente llamaron a cualquiera de las puertas de Cáritas. Pero su acción llegó a muchas más y el número de personas beneficiadas se aproximó a las 33.000 personas.

PERFIL

Con respecto al perfil de las personas acompañadas por Cáritas, el número de hombres aumentó con respecto al de mujeres. Así, el 57% fueron hombres, frente a un 43% de mujeres. Por edad, más del 44% está en la franja de 36 a 65 años, mientras que algo más del 28% está entre los 18 y los 35 años.

Se incrementó también el número de personas atendidas de procedencia extranjera con respecto al año anterior. Prácticamente se alcanza la paridad con las personas de nacionalidad española. Un 50,21% son españoles, mientras que el resto son extranjeros. En concreto, el 45,84% corresponde a extracomunitarios y el 3,95% restante a comunitarios no españoles.

Los hogares formados por parejas con hijos se mantienen como los mayoritarios, con un 35,84%, seguidos por las personas sin hogar, que suponen el 21,87%. Los hogares monoparentales supusieron el 13,63% en el año anterior.

En cuanto a la situación laboral, siete de cada diez personas atendidas por Cáritas en Jaén carecen de un puesto de trabajo. El empleo prosigue como un destacado factor para encontrarse en riesgo o en situación de exclusión social. Solo el 18,71% dispone de un empleo. El 6,04% está jubilado o es pensionista, mientras que el 2,03% asume las labores del hogar.

Los niveles de formación básica de las personas atendidas por Cáritas experimentan levísimas variaciones con respecto al año anterior. Las personas que tienen solo con formación primaria representan un 41,47%, mientras que el 17,12% está sin alfabetizar.

RECURSOS

Cáritas consiguió movilizar en 2025 más de cuatro millones de euros de ingresos a través de las Cáritas parroquiales, interparroquiales, programas y proyectos diocesanos. En cuanto a la procedencia de los recursos recibidos, algo más del 75% correspondió a aportaciones privadas y casi el 25% restante a aportaciones públicas.

La principal cuantía de las aportaciones privadas es la correspondiente a colectas, socios y donativos, que durante el pasado año alcanzó la cantidad de 1,3 millones de euros, lo que se traduce en el 32,14% de los ingresos obtenidos.

En cuanto a los gastos, Cáritas destinó a su acción caritativa y social 3,8 millones de euros en 2025. La principal partida de los recursos empleados en programas es la de acogida y asistencia, con 1,3 millones de euros.

Dentro de este último apartado, el acceso al derecho a la alimentación supone la mayor partida, con más de 442.000 euros, seguida de los comedores gestionados por Cáritas, cuya cuantía supera los 295.000 euros. Los gastos relacionados con ayudas en materia de vivienda se aproximaron a los 150.000 euros y al apoyo a la rehabilitación de adicciones se destinaron casi 113.000 euros el pasado 2025.

La memoria 2025 recoge que el número de personas voluntarias de Cáritas en la Diócesis de Jaén asciende a 1.430. El 69% son mujeres, frente al 31% hombres, lo que se traduce en que casi siete de cada diez personas voluntarias son mujeres. "Gracias por vuestra entrega. Gracias por sostener la esperanza de tantas personas. Gracias por hacer visible el amor de Dios en medio de nuestros pueblos y ciudades", ha trasladado el obispo.

INTERPELACIÓN DIRECTA

El director de Cáritas Jaén, Rafael Ramos, que también se ha sumado al agradecimiento, ha señalado que la memoria es "la respuesta viva de una comunidad que se niega a normalizar la pobreza". Al hilo, ha recordado los datos del IX Informe sobre Desarrollo y Exclusión Social en Andalucía de Foessa, presentado el pasado enero.

"Algunas conclusiones de este informe para nuestra provincia no son solo un diagnóstico social; para nosotros son una interpelación directa al corazón, para actuar. Más de 60.000 jiennenses viven atrapados en una inestabilidad laboral donde tener un empleo ya no protege de la pobreza. Es una herida abierta en nuestra tierra", ha dicho, no sin lamentar que "tener un empleo ya no basta para evitar la exclusión social".

En la misma línea, ha expresado la preocupación por la situación de la vivienda: "el encarecimiento de los suministros y la dificultad de acceso a un alquiler digno actúan como motores de exclusión". Además, "el dinero del trabajo se va íntegramente en mantener el techo, dejando desprotegidas las necesidades básicas o la alimentación".

PROYECTOS

Ante las realidades de exclusión, ha contrapuesto la acción de Cáritas en Jaén. Sus proyectos para personas sin hogar construyen "espacios donde recuperan su nombre, su seguridad en forma de hogar y, en definitiva, su dignidad". También ha valorado el trabajo en el ámbito del empleo, a través de los proyectos de orientación, formación e inserción laboral.

Durante el pasado año, el Programa de Empleo contó con la participación de 440 personas. Un dato especialmente destacado es que 193 personas consiguieron un puesto de trabajo. "Siete de cada diez personas que encontraron un empleo en 2025 gracias a Cáritas fueron mujeres", ha precisado Ramos.

Desde los distintos proyectos del Programa de Mayores, se atendió a 395 personas. "Se tejen redes de voluntariado que combaten la soledad, recordándonos que una comunidad cristiana no descarta a nadie, sino que sostiene con ternura sus raíces", ha apostillado.

A ello ha sumado los proyectos dirigidos a personas migrantes, a mujeres en situación de vulnerabilidad y a personas privadas de libertad, entre otras líneas de acción de este organismo de la iglesia.

Finalmente, ha asegurado que "los datos justifican por qué es más urgente que nunca dejar atrás el individualismo". "Donde el mercado excluye, la comunidad de Cáritas acoge, acompaña y restaura derechos. Estamos al lado de los más excluidos de la sociedad", ha concluido.