Carolina España aconseja a Montero "más humildad" sobre los "superpoderes": "Parece que Andalucía es segundo plato"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, atiende a los medios tras haber mantenido una reunión con el nuevo presidente de la Organización Interprofesional de la - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha aconsejado este jueves a la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, "más humildad" sobre sus "superpoderes" en el Gobierno central, ya que parece que Andalucía es "su segundo plato".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, España ha manifestado su sorpresa porque en la rueda de prensa que ofreció el martes, Montero "hablara en tercera persona de ella y de que era la mujer con más poder de todo el conjunto de la historia de la democracia", unas "palabras que la retratan".

"Aquí en Andalucía hay que venir con un poquito más de humildad", ha señalado España, para quien esas palabras de Montero parecen "como un desprecio a Andalucía y a los andaluces". "Parece que Andalucía es como un segundo plato", ha manifestado la consejera, apuntando que eso de los "superpoderes" recuerda como "a otro siglo y a historias pasadas".

Asimismo, ha preguntado a Montero de qué le sirve "tener tanto poder" en el Gobierno central cuando "no ha conseguido" aprobar los presupuestos generales del estado ni la reforma del sistema de financiación autonómica.

"No sé a qué poder se refiere, porque aquí el poder se tiene que traducir en responsabilidad y en mejorar los servicios, las ayudas, las prestaciones, las infraestructuras y las inversiones" de la comunidad, según ha agregado España, apuntando que, "en todo eso, el Gobierno central ha brillado por su ausencia".

Tras referirse a la situación ferroviaria de la alta velocidad, como el AVE en Málaga, ha avisado a Montero de que "hay que ponerse las pilas, en lugar de tanto poder, y hay que hacer cosas positivas para nuestra tierra".