La Carrera del Agua de Lanjarón (Granada) ya es Fiesta de Interés Turístico Nacional

Carrera del Agua de Lanjarón - MINSTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

GRANADA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha declarado la 'Carrera del Agua' de Lanjarón, en Granada, como Fiesta de Interés Turístico Nacional, en reconocimiento a la singularidad de una celebración que combina elementos festivos, etnológicos y simbólicos vinculados al agua, la purificación y las tradiciones populares de la noche de San Juan.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha resuelto favorablemente la concesión de la distinción, destacando la participación y la implicación de vecinos y vecinas para "transformar sus calles en un gran escenario festivo donde residentes y visitantes hacen del agua como símbolo de convivencia, identidad y renovación, manteniendo además una estrecha conexión con el patrimonio histórico y natural del municipio, reconocido históricamente por la calidad de sus aguas".

Con esta declaración, la 'Carrera del Agua' se convierte en la decimotercera Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía, y en la número 163 en el conjunto del país.

La festividad es uno de los acontecimientos más relevantes en el municipio granadino y reúne cada año más visitantes nacionales e internacionales, pasando de ser una tradición local a consolidarse como un referente del panorama festivo nacional.

Tiene lugar en la noche de San Juan y su origen se remonta al año 1980, cuando los vecinos y vecinas de Lanjarón buscaron una forma singular de conmemorar esta fecha mediante el uso festivo del agua.

El acto central es la 'Carrera del Agua', que se celebra en la medianoche del 23 al 24 de junio. Durante una hora, todos los participantes se lanzan agua con cubos, mangueras, botellas o globos en un ambiente festivo, pacífico y de convivencia.

La fiesta se completa con degustaciones del jamón de la Alpujarra, vinos y gastronomía típica de la zona, actuaciones musicales en directo y las tradicionales hogueras y rituales vinculados a la noche de San Juan.