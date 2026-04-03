Casi 55.000 extranjeros con autorización de residencia por arraigo residen en Andalucía, más del 13 % del total nacional

Archivo - Imagen de archivo de camareras de piso. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 54.965 personas extranjeras residen en Andalucía con una autorización de residencia por arraigo en vigor. Esto supone el 13,4 % del total nacional, que asciende a 394.110, lo que supone un incremento del 26% respecto al año anterior, según los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucía, un total de 214.085 personas de 16 años o más con autorización de residencia por arraigo estaban trabajando y cotizando a la Seguridad Social en el país, lo que supone un crecimiento respecto al año anterior de un 39%.

En el primer trimestre del año 2025, había 155.000 personas con arraigo afiliadas a la Seguridad Social, cifra que llegó a casi 180.000 en junio y más de 197.000 en septiembre. Se alcanzó el máximo histórico de la serie en el último trimestre de 2025 con estos más de 214.000. La mayoría, el 58%, tienen en vigor una autorización de arraigo familiar, seguidas por las que tienen autorización de arraigo social (21%).

El 46% de estos cotizantes vía arraigo presentaba un contrato indefinido a tiempo completo y las secciones de actividad predominantes fueron la hostelería, las actividades administrativas, la construcción y el comercio.

Con respecto al perfil de las personas afiliadas con autorización por arraigo, predominan los hombres frente a las mujeres. Estas cifras han aumentado un 38% en el caso de los hombres y un 41% en el de las mujeres en el último año.

La edad media se sitúa en los 36 años, existiendo diferencias en función de los países de origen. Mientras Pakistán muestra la edad media más baja, con 33 años, las personas afiliadas de Venezuela y Cuba superan los 40 años.

Por nacionalidades, Colombia, Marruecos y Perú son los países de procedencia más destacados en cuanto a número de personas con autorización de residencia por arraigo dadas de alta en la Seguridad Social al finalizar 2025.