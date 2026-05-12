Casi 600 expertos participan en Granada en un foro nacional de seguridad y gestión de infraestructuras hidráulicas

Las Jornadas Españolas de Presas, organizadas por el Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold), reúnen desde este pasado lunes en Granada a más de 550 profesionales, administraciones, empresas, universidades y centros de investigación - MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

GRANADA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Las XIV Jornadas Españolas de Presas, organizadas por el Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold), reúnen desde este pasado lunes en Granada a más de 550 profesionales, administraciones, empresas, universidades y centros de investigación para analizar los retos actuales y futuros de la gestión del agua y de las infraestructuras hidráulicas en España.

El encuentro, que se celebra hasta el 14 de mayo en el Palacio de Congresos de la capital andaluza, cuenta con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el Ayuntamiento de Granada como entidades anfitrionas, y con la colaboración de CIMNE.

Durante la sesión inaugural, el presidente de Spancold, Carlos Granell, ha insistido en la importancia de dotar los recursos necesarios para la seguridad de las presas, de modo que "el patrimonio hidráulico español siga siendo la solución" en unos momentos climáticos marcados por los extremos.

En este sentido, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha agradecido a los organizadores la oportunidad que se da a la administración, "en unas jornadas como estas para rendir cuentas" en relación a la gestión y los recursos económicos invertidos en infraestructuras hidráulicas.

"A lo largo de estos últimos años el Ministerio ha invertido unos 600 millones de euros en el mantenimiento y el impulso a estas estructuras, lo que supone una subida en la inversión con respecto al periodo anterior de algo más del 40 por ciento", ha indicado.

De este modo, ha incidido en que "la labor del Ministerio durante los tres últimos años se ha basado en la modernización, el diagnóstico integral de la situación actual de las infraestructuras y en implementar los medios de adaptación a las actuales situaciones climáticas".

Morán ha concretado estas actuaciones y ha explicado que se han llevado a cabo cerca de 1.800 inspecciones en las diferentes infraestructuras, así como análisis de sus diferentes planes de emergencia para tener un diagnóstico de la situación actual de las infraestructuras hidráulicas, "en el marco del nuevo reglamento de seguridad de presas, que va a implicar que en las diez próximas presas en las que se va a invertir en materia de adaptación haya una previsión de unos 500 millones de euros, y otros 26 millones que se van a invertir en hacer un chequeo de las presas que no son competencia de la Administración General del Estado".

A esto ha sumado el secretario de Estado el refuerzo de plantillas en la Dirección General del Agua y las Confederaciones Hidrográficas, para "aportar mayor seguridad hídrica y climática en un entorno de cambio climático".

Por su parte, la Presidenta de la CHG, Gloria María Martín Valcárcel, ha querido poner en valor el trabajo de las Confederaciones Hidrográficas. "En el sistema del Guadalquivir gestionamos 50 embalses, abastecimiento a cuatro millones de personas y 900.000 hectáreas de regadío. Esto no es un milagro, son infraestructuras", ha sentenciado la representante.

Además, ha incidido en que la variabilidad climática creciente exige reforzar la adaptación del sistema hidráulico. De este modo ha subrayado que durante los últimos años se ha demostrado que los embalses son determinantes tanto para mitigar los efectos de la sequía estructural como para laminar las avenidas generadas por los episodios de lluvias intensas cada vez más comunes y ha valorado el trabajo realizado por los técnicos de la Confederación que preside durante las borrascas de principios de año.

"Llevamos tiempo trabajando en seguridad. A través de los fondos FEDER, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir mantiene en ejecución obras por valor de 46 millones de euros y pretendemos llegar a los 125 millones dentro del programa operativo 2021-2027", ha indicado.

Asimismo, ha resaltado que la CHG ya ha adjudicado más de 50 millones de euros de las obras de emergencia tras los temporales, previstas en el Real Decreto-ley 5/2026, de los que más de 25 millones se orientan a la rehabilitación de infraestructuras Hidráulicas.

La sesión inaugural ha estado presidida también por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, la directora general de Recursos Hídricos de la Junta de Andalucía, Susana Benavides, y el presidente del presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo.

Todos han indicado la importancia de que cada año estas jornadas ahonden en las necesidades de un sector principal para la economía y seguridad de la población.

Las jornadas han continuado con la conferencia especial 'Centenario de las Confederaciones', impartida por la directora general del Agua, María Dolores Pascual Vallés. A continuación, se ha celebrado la mesa redonda sobre seguridad de presas, con la participación de responsables técnicos de las confederaciones del Ebro, Duero y Guadalquivir, así como de la División de Seguridad de Infraestructuras y Explotación del Ministerio de Transición Ecológica.

A lo largo del día se han desarrollado sesiones dedicadas a la aplicación de las Normas Técnicas de Seguridad, la digitalización y los sistemas BIM, las actuaciones de mejora y rehabilitación de presas, los sistemas SAIH y la auscultación de datos, así como la gestión de sedimentos y la puesta fuera de servicio de infraestructuras.

La mañana ha terminado con una intervención de la directora técnica de la CHG, Carmen Nuria Jiménez Gutiérrez, que ha impartido la conferencia 'Las presas del Guadalquivir. Un siglo de desarrollo de un territorio', con la que ha valorado papel histórico de estas infraestructuras en la vertebración y el progreso de la cuenca.

En la jornada de este próximo miércoles, 13 de mayo, las jornadas se centran en el papel de las presas y embalses en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en la transición energética.

El programa incluye sesiones sobre cambio climático, avenidas y sequías; almacenamiento hidráulico de energía; necesidades energéticas para la seguridad hídrica; regulación hidráulica para la seguridad alimentaria; gestión multipropósito de embalses; y aspectos socio-territoriales y ambientales.

Destaca la conferencia internacional 'Key trends and opportunities for hydropower and pumped storage development - a global review', a cargo de la International Hydropower Association (IHA), así como la mesa redonda sobre almacenamiento energético, con participación del IDAE, REE, la Asociación Española de Almacenamiento de Energía y expertos del sector.

El jueves 14 de mayo está prevista una visita técnica a las presas de Quéntar y Canales en la provincia granadina, donde los asistentes podrán conocer sobre el terreno actuaciones de explotación, seguridad y modernización.