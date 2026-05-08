Casi todas las provincias andaluzas se manifestarán este sábado en defensa de los servicios públicos

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora Andaluza de Movimientos Sociales ha convocado para este sábado 9 de mayo manifestaciones en defensa de los servicios públicos en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Almería, Granada, Málaga y Cádiz.

Así, a través del manifiesto 'Salvemos lo público', más de una decena de movimientos sociales han exigido --de cara a las próximas elecciones autonómicas-- que el nuevo Gobierno que surja de las urnas se comprometa fehacientemente con unos servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos andaluces, así como con la defensa de la igualdad, la cohesión social y una vida digna.

Entre otras cuestiones, el texto señala la importancia de una sanidad pública, universal y de calidad y el fin de los conciertos con las empresas privadas, así como la reducción de las listas de espera.

De esta manera, también pone el foco en la necesidad de una educación pública gratuita, en la dignificación de las pensiones, en una nueva ley de dependencia que solucione el colapso que sufre actualmente el sistema, en el derecho a la vivienda digna y asequible, la preservación del medio ambiente y un transporte público de calidad que vertebre el territorio.

Además, inciden en que debe trabajarse por conseguir salarios justos y condiciones laborales dignas y que respeten la salud y la vida de los trabajadores, por conseguir una igualdad real y acabar con la discriminación de las mujeres, por cuestiones de orientación sexual o de identidad de género, así como por garantizar los derechos de las personas migrantes.

Por último, ha pedido la eliminación de las bases militares extranjeras, la reducción del gasto militar y la laicidad total de los poderes públicos, eliminando privilegios para determinadas confesiones religiosas, como la inmatriculación de bienes que deben ser devueltas al patrimonio público andaluz.