El Castillo de Santa Catalina abrirá gratis este sábado en Jaén con motivo de la festividad de San Fernando

Archivo - Castillo de Santa Catalina, en Jaén/Archivo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Interpretación Turística del Castillo de Santa Catalina abrirá este sábado al público de manera gratuita y extraordinaria con motivo de la festividad de San Fernando. La jornada de puertas abiertas se llevará a cabo desde las 10 hasta las 18,00 horas.

La primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Espejo, ha anunciado que será "una jornada de puertas abiertas a petición de la Real e Ilustre Cofradía de Santa Catalina de Alejandría, Patrona e Hija Adoptiva de Jaén".

"Hemos atendido esta solicitud de dar facilidad y acceso al Castillo de Santa Catalina a todo aquel que desee visitarlo, ya sea cualquier cofrade o jiennense y turistas", ha dicho Espejo.

La concejala ha informado que la Cofradía ha instalado una exposición de altar efímero de la imagen Santa Catalina en su capilla del Castillo "para que pueda ser venerada y acercar de este modo la historia de Jaén a vecinos y visitantes".

La festividad de San Fernando se celebra cada 30 de mayo en honor a Fernando III. El rey Fernando III el Santo sitió la ciudad en varias ocasiones sin éxito. Fue en la primavera de 1246 cuando, según la leyenda, Santa Catalina de Alejandría se le apareció en sueños al monarca, mostrándole las llaves de la ciudad y anunciándole su inminente victoria.

Pocos días después, el 28 de febrero, el rey Alhamar entregaba las llaves de la fortaleza al monarca castellano. En agradecimiento a esta intervención divina, Fernando III consagró la antigua alcazaba árabe a la santa Catalina, construyendo una capilla en su honor y nombrándola Patrona de Jaén, uniendo así de forma perenne la figura de la santa egipcia al devenir histórico y la identidad de la capital del Santo Reino.

La Cofradía de Santa Catalina ha preparado merchandising para que todas las personas que se acerquen este sábado al castillo tengan la oportunidad de adquirir objetos de la Patrona y llevarse un recuerdo de este día.