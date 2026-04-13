Catalina García (PP de Jaén) defiende "las soluciones" de la Junta ante la crisis de los cribados de cáncer de mama

Catalina García atiende a los medios en Linares. - C.G. - Europa Press

LINARES (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PP de Jaén en las elecciones al Parlamento de Andalucía y consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha defendido este lunes "las soluciones" planteadas por la Junta en la crisis de los cribados de cáncer de mama.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas en Linares después de que la candidata de la coalición Por Andalucía por Jaén Loli Montávez haya afeado que la también exconsejera de Salud lidere la lista 'popular', a la que considera "una de las principales culpables del escándalo por los cribados del cáncer mama".

"Este Gobierno ha sido uno de los gobiernos que ha asumido las responsabilidades más importantes cuando surgió el cribado de cáncer de cáncer de mama y también es el Gobierno que ha puesto en marcha los cribados más importantes, que no existían en Andalucía", ha afirmado García.

En este sentido, ha aludido al "cribado de cáncer de colon, que está en el 90 por ciento de cobertura", frente al "diez por ciento" existente cuando el PP accedió al Ejecutivo autonómico. Igualmente, ha valorado que la cobertura de ictus en la comunidad "está en un 90 por ciento", así como "la ampliación del cribado de cáncer de mama" o "los trabajos que se están poniendo encima de la mesa para el cribado de cáncer de pulmón".

"Este Gobierno que ha puesto encima de la mesa medidas preventivas reales, medidas de salud pública, como por ejemplo el programa de vacunas mayor de la historia de esta tierra y uno de los mayores del Sistema Nacional de Salud. Cuando se cometen errores, se ponen encima de la mesa las soluciones y este Gobierno lo hizo con seriedad, como siempre que trabaja", ha subrayado.

Por otra parte, García ha asegurado que afronta la precampaña y campaña electoral "con toda la ilusión del mundo, con las pilas supercargadas" y en el marco de "un equipo" que forma "una candidatura afianzada" y "tiene el apoyo" de un PP jiennense "fuerte".

Ha añadido que pondrán "encima de la mesa todos esos proyectos que son necesarios para la provincia" y en los que, "durante ocho años", han venido "trabajado en una cimentación muy importante". Como ejemplo, ha citado las ciudades Sanitaria y de la Justicia y otros en infraestructuras viarias o eléctricas.

"En estos ocho años hemos sido capaces de ponerla en firme para que en los próximos cuatro años esta provincia, la provincia de Jaén, sea la que lidere crecimiento, que ya lo lidera en muchos indicativos", ha declarado.

En este punto, la número uno en la lista del PP de Jaén ha apuntado que "los próximos cuatro años son claves para el desarrollo económico y social de la provincia" y el programa electoral de su formación "va a recoger todas esas necesidades" del territorio jiennense.