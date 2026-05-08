La Cátedra Canitas de la UCO entrega el II Premio Nacional 'Sanidad de los animales de compañía' para TFG

La alumna premiada (centro) junto a autoridades durante el acto de entrega del reconocimiento. - UCO

CÓRDOBA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Canitas de la Universidad de Córdoba (UCO) ha celebrado este viernes el acto de entrega del II Premio Nacional 'Sanidad de los animales de compañía', un galardón al que optan estudiantes, tanto egresados como matriculados, que hayan defendido su Trabajos Fin de Grado en la titulación del Grado de Veterinaria en cualquier universidad española a partir de septiembre de 2024, y que hayan obtenido una calificación mínima de sobresaliente en el TFG presentado.

Según ha indicado la UCO en una nota, el premio, dotado con una cuantía económica de 1.500 euros, ha recaído en un trabajo de la egresada de la Universidad Complutense de Madrid Marta Peña Felix, titulado 'Estudio del drenaje linfático en tumores de mama: identificación radiológica del linfonodo centinela y análisis del patrón de metástasis ganglionar'.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la viabilidad clínica de la linfografía radiográfica preoperatoria --un tipo de diagnóstico por imagen-- y caracterizar los patrones de drenaje linfático asociados a diferentes tipos de tumores de mama caninos y sus localizaciones dentro de la cadena mamaria. El estudio sienta las bases para una futura validación de la técnica que permita mejorar el tratamiento y pronóstico de esta enfermedad.

El acto de entrega de los reconocimientos ha contado con la presencia del decano de la facultad de Veterinaria, Manuel Hidalgo; el director de la Cátedra Canitas, Alejandro Pérez; el presidente del Consejo de Administración de la Empresa Canitas Intermediación Veterinaria, Eladio Álvarez, y la vicerrectora en funciones de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba, Lourdes Arce.

Arce ha subrayado la importancia de seguir fortaleciendo la conexión entre la universidad y el tejido productivo, destacando fórmulas de colaboración como los doctorados industriales, que contribuyen a impulsar la transferencia de conocimiento y promover la incorporación de talento en el sector empresarial.

Entre los criterios de selección, el jurado ha evaluado la creatividad y originalidad de los trabajos, así como la relevancia y utilidad práctica de los resultados en la actividad clínica veterinaria. Concretamente, se trata de la segunda edición de los premios.

En el conjunto de ambas ediciones han participado más de 40 trabajos de fin de grado, y en esta última convocatoria de 2025 se han presentado una veintena de propuestas procedentes de ocho facultades de Veterinaria de toda España, lo que ha supuesto un notable incremento en el alcance y visibilidad de los galardones.

En el año 2026 está prevista la publicación de la III edición de los premios, que también se convocará a nivel nacional con la novedad de que contemplará un accésit adicional premiado con 500 euros.

La Cátedra Canitas de la Universidad de Córdoba es fruto de la colaboración entre la empresa Canitas Intermediación Veterinaria SL y la institución universitaria, y tiene como objetivo principal promover acciones estratégicas para la mejora de la salud y bienestar de los animales de compañía, con especial énfasis en caninos, felinos y animales exóticos.

Esta cátedra busca mejorar la formación de los estudiantes y egresados en Veterinaria, así como desarrollar actividades enfocadas a la investigación e innovación en la actividad clínica para impulsar una asistencia de calidad. Por ello, pretende constituirse como un punto de encuentro para la creación de sinergias en salud y bienestar de animales de compañía, favoreciendo la interacción entre el sector público y privado.