La Cátedra Emacsa muestra la transformación digital del ciclo del agua a jóvenes profesionales del sector

La Cátedra Emacsa acoge una visita técnica a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Villa Azul dirigida a miembros de Young Water Professionals (YWP), asociación internacional que integra a jóvenes profesionales vinculados al sector de agua. - EMACSA

CÓRDOBA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Emacsa acogerá este sábado una visita técnica a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Villa Azul dirigida a miembros de Young Water Professionals (YWP), una asociación internacional que integra a jóvenes profesionales vinculados al sector del agua.

Según ha informado Emacsa en una nota, la actividad, en la que participarán cerca de una veintena de integrantes de YWP junto a personal técnico de Emacsa, supone la primera iniciativa desarrollada después de la firma del convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades, un acuerdo que se formalizó durante la celebración del Hackathon Emacsa celebrado en el mes de abril.

El objetivo de esta visita es dar a conocer las instalaciones de la ETAP Villa Azul, acercar la ciudad de Córdoba y la labor de EMACSA a esta red de jóvenes especialistas y, especialmente, mostrar algunas de las actuaciones de modernización e innovación que se están desarrollando en la planta gracias a los fondos europeos vinculados al Perte de Digitalización del Ciclo del Agua.

Entre las iniciativas que podrán conocer los asistentes destaca la implantación de nueva sensórica avanzada para el análisis y control de la calidad del agua, así como el futuro aprovechamiento hidroeléctrico previsto en la entrada de agua bruta a la planta mediante la instalación de una turbina que permitirá generar energía a partir del propio funcionamiento hidráulico de las instalaciones.

Con esta iniciativa, la Cátedra Emacsa continúa reforzando su compromiso con la transferencia de conocimiento, la innovación tecnológica y la conexión entre el ámbito académico, profesional y empresarial del ciclo integral del agua, favoreciendo además el intercambio de experiencias entre jóvenes profesionales y técnicos especializados del sector.

La visita permitirá igualmente poner en valor el papel de Córdoba y de Emacsa como referentes en la gestión eficiente y sostenible del agua, así como el impacto transformador que están teniendo los proyectos vinculados a los fondos europeos en la modernización de infraestructuras hidráulicas clave para la ciudad.