El CAU aprueba un reparto adicional de 37,5 millones para las universidades públicas andaluzas

Imagen de los rectores de las diez universidades públicas de Andalucía. - CAU

CÓRDOBA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha aprobado este viernes un primer reparto presupuestario para el año 2026 que incluye una partida adicional de 37,5 millones de euros, destinada a cubrir diferentes conceptos reclamados ampliamente por nuestras instituciones, como son la cuantía pendiente para el abono total de los complementos autonómicos del PDI y el 50% del quinto tramo del complemento de productividad del PTGAS del año 2024, y la partida de 16 millones de euros consolidables anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía durante la apertura del curso académico 2025-2026.

Asimismo, se ha establecido un mecanismo de auditoría conjunta entre las Universidades y la administración autonómica para determinar de forma exacta los costes reales de la plantilla universitaria y abonar la diferencia de ingresos no percibidos en virtud del cumplimiento íntegro de la cláusula de salvaguarda correspondiente a cada Universidad, según ha informado el CAU en una nota.

En este sentido, la entidad ha reclamado a la Junta de Andalucía que dicha auditoría esté finalizada en el mes de julio, para que sus conclusiones se apliquen durante este ejercicio económico. En este sentido, desde las universidades públicas de Andalucía se han acogido "con satisfacción" este avance en la aplicación efectiva del modelo de financiación vigente, que es, a su juicio, "la mejor garantía para el correcto funcionamiento del sistema universitario público andaluz (SUPA)".

Finalmente, el CAU ha señalado que quedan pendientes algunas cuestiones de especial relevancia por resolver, como el abono íntegro de las cantidades adeudadas en el ejercicio del 2025, por lo que han pedido a la Junta de Andalucía a seguir negociando con la finalidad de "garantizar el cumplimiento íntegro de los acuerdos firmados y por tanto del modelo de financiación que, en este momento, siguen sin atenderse en su totalidad".