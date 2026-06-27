Cazorla (Jaén) impulsa un proyecto de murales para dar a conocer sus oficios tradicionales y su identidad cultural

Uno de los murales del proyecto - AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

JAÉN 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cazorla (Jaén) ha puesto en marcha de un proyecto de murales artísticos y elementos conmemorativos con los que se pretende acercar a vecinos y visitantes, la historia, los personajes ilustres y los oficios tradicionales que han marcado la identidad de la localidad.

La actuación contempla la instalación de siete murales distribuidos por distintos puntos del municipio, así como la construcción de un monolito dedicado al histórico Pacto de la Pasadilla.

El proyecto cuenta con una inversión cercana a los 60.000 euros y forma parte de una estrategia de sensibilización que busca reforzar la imagen de Cazorla como un destino turístico humanizado y comprometido con la preservación de su legado cultural.

Los murales rinden homenaje a figuras históricas como Diego de los Cobos y Mendoza, marqués de Camarasa y Adelantado de Cazorla, y al arzobispo Pascual de Aragón y Fernández de Córdoba, además de reflejar escenas vinculadas al bandolerismo, las labores agrícolas, los salineros, los comerciantes tradicionales y el aprovechamiento maderero en la Sierra de Cazorla.

Asimismo, la iniciativa pone el foco en la recuperación de la memoria de antiguos oficios y en la necesidad de favorecer el relevo generacional de actividades artesanales que se encuentran en peligro de desaparición, como el trabajo del esparto o la fabricación artesanal de relojes solares.

El alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, ha indicado a Europa Press que a lo largo de la historia, "no ha sido fácil la vida en estos parajes naturales, en las faldas del Parque Natural de Cazorla", y precisamente con este proyecto "se pretende un poco hacer un guiño para poder hacer un tour cultural que se vaya conociendo precisamente de estos personajes que han significado tanto para el municipio de Cazorla y de aquellos oficios que a la gente le permitía vivir en todo el territorio".

De esta forma, este proyecto convierte las calles del municipio en "un museo al aire libre que permitirá a vecinos y visitantes descubrir la historia, los personajes y los oficios que han contribuido a construir la identidad de Cazorla a lo largo de los siglos".

Olivares ha defendido la idea de que el patrimonio local "salga al encuentro de la ciudadanía, haciendo accesible nuestra memoria colectiva y reforzando el orgullo de pertenencia a una tierra con una riqueza histórica y cultural extraordinaria".

El regidor ha explicado que esta iniciativa "combina arte, historia, educación y turismo, generando nuevos atractivos", además de contribuir a "conservar y divulgar tradiciones que forman parte de nuestro legado más valioso".

"Es fundamental que las nuevas generaciones conozcan los oficios tradicionales que durante décadas sostuvieron la economía y la vida de nuestra comarca. Queremos despertar la curiosidad de los jóvenes y contribuir a que ese conocimiento no se pierda", ha dicho el alcalde.

Por último, Olivares ha incidido en que siguen trabajando para que Cazorla "sea un referente en la valorización de su patrimonio cultural, impulsando proyectos innovadores que fortalecen nuestra identidad y enriquecen la experiencia de quienes viven y visitan nuestro municipio".

La memoria técnica e histórica del proyecto ha sido elaborada por Manuel Mallenco, mientras que la fabricación e instalación de los elementos corre a cargo de la empresa El Sombrero Verde, con la colaboración de Consuelo en la realización del monolito conmemorativo.