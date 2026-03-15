Cazorla (Jaén) plantea un plan para consolidar un turismo sostenible que favorezca la convivencia con la ciudadanía

Vista de Cazorla. - AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

CAZORLA (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cazorla (Jaén) ha presentado el Plan de Gestión y Convivencia Turístico-Local como hoja de ruta que marque el futuro del modelo turístico del municipio bajo criterios de sostenibilidad, equilibrio y responsabilidad compartida.

Promovido en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), tiene como objetivo principal consolidar un modelo que permita compatibilizar el crecimiento económico derivado del turismo con la preservación del entorno, la identidad local y el bienestar de la ciudadanía.

"No es solo un instrumento técnico, sino una declaración de intenciones sobre el modelo de municipio que queremos construir entre todos", ha afirmado el alcalde, José Luis Olivares, en la reciente presentación del documento.

Tras señalar que "Cazorla es un referente turístico a nivel provincial y andaluz", ha considerado que "ese liderazgo conlleva una gran responsabilidad: la de gestionar el éxito con inteligencia, planificación y diálogo".

Al hilo, ha recordado que el turismo constituye uno de los principales motores económicos de la localidad, generador de empleo y oportunidades, pero hay que "garantizar que ese desarrollo se produzca de manera ordenada, equilibrada y respetuosa con quienes viven aquí todo el año". De este modo, "el reto no es crecer sin límites, sino crecer mejor".

"Queremos que quien nos visite encuentre un destino acogedor, sostenible y auténtico, pero también queremos que nuestros vecinos y vecinas sientan que el turismo suma calidad de vida y no genera conflictos. Este plan busca precisamente ese punto de encuentro entre actividad económica y convivencia", ha explicado.

El documento contempla diversas líneas estratégicas orientadas a la mejora de la gestión de los flujos turísticos, el impulso de la digitalización y la innovación en la administración local, la coordinación institucional, la participación ciudadana y la promoción de buenas prácticas tanto para visitantes como para el tejido empresarial.

El alcalde ha remarcado que "la sostenibilidad no es solo una cuestión medioambiental, sino también social y económica", punto en el que ha aludido a la importancia de proteger el patrimonio natural y cultural de Cazorla, reforzar la identidad local y fomentar un modelo que genere beneficios a largo plazo para toda la comunidad.

Así las cosas, según ha incidido, el Ayuntamiento reafirma con esta iniciativa su compromiso con "un turismo responsable que actúe como palanca de progreso, garantizando al mismo tiempo la convivencia, el respeto al entorno y la preservación de los valores que hacen de Cazorla un destino único".

PLAN DE MOVILIDAD

También enmarcado en el citado Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, se ha presentado el Plan de Movilidad Turística Urbana Sostenible (Pmtus), que pretende mejorar la movilidad y favorecer esa convivencia entre residentes y visitantes.

El regidor ha recordado que la localidad "presenta unas características urbanísticas muy particulares, con un trazado histórico y calles estrechas que no fueron diseñadas para el elevado volumen de vehículos actual".

"Cazorla está ubicada entre montañas, con calles históricamente pensadas para transitar, no precisamente con vehículos de motor, y donde la movilidad urbana se hace necesaria", ha comentado. De ahí que haya señalado la necesidad de "avanzar hacia un modelo que priorice el uso peatonal y mejore la gestión del tráfico en un municipio con una fuerte presión turística".

El documento, elaborado por la consultora Buchanan Consulting, recoge un diagnóstico detallado de la situación actual de la movilidad en el municipio y plantea diferentes medidas para mejorar la circulación, fomentar desplazamientos más sostenibles y optimizar la gestión del tráfico y del estacionamiento.