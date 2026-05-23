Cazorla (Jaén) se prepara para revivir su leyenda de la Tragantía

Cartel para la Noche de la Tragantía - AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

JAÉN 23 May. (EUROPA PRESS) -

Cazorla (Jaén) se prepara para vivir el 20 de junio una de sus citas más emblemáticas con la celebración de la noche de la Tragantía. Esta festividad, que hunde sus raíces en la leyenda local de la mujer-serpiente, transformará el casco histórico en un gran escenario al aire libre donde el misterio, el teatro y la música se funden con el patrimonio monumental.

El Ayuntamiento busca con esta edición consolidar un modelo de ocio que atraiga a visitantes de toda la geografía nacional. La programación de este año destaca por una propuesta artística que integra diferentes disciplinas y lenguajes escénicos.

El público podrá disfrutar de las intervenciones de formaciones de prestigio como Yera Teatro e Inestable Teatro, junto a la propuesta musical de Iris Electricello y el talento de la compañía Amaya Alyanna Dúo.

El cartel se completa con las actuaciones de Lighthouse y Elisa Musán, conformando un recorrido que invita a recorrer los rincones de la localidad bajo la luz de la luna, convirtiendo la visita en una experiencia inmersiva única en el corazón del Parque Natural.

"Será una noche inolvidable, donde podremos disfrutar por cada plaza, cada callejón de nuestro municipio, con ese encanto que nos caracteriza", ha indicado a Europa Press la concejala de Cultura, Nuria Serrano.

"Esperemos que tanto cazorleños como visitantes disfruten de una noche especialmente atractiva, especialmente mágica y donde se trabaja con muchísima ilusión, muchísima constancia", ha señalado la concejala.

Por su parte, el alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, ha subrayado que este evento es "una pieza clave en la estrategia de desarrollo local", ya que la noche de la Tragantía "no es solo un evento cultural, sino un potente motor económico y un escaparate internacional para el municipio".

Según ha manifestado el primer edil, "el objetivo es que la cultura actúe como el puente definitivo que conecte a los viajeros con la esencia de Cazorla, demostrando que el rico patrimonio histórico, sumado a una oferta artística contemporánea y de calidad, constituye una herramienta imbatible para el impulso turístico de toda la comarca".

En sus declaraciones, Olivares ha hecho especial hincapié en que "invertir en este tipo de iniciativas es invertir directamente en el futuro de la hostelería, el comercio y la creación de empleo en la zona".

Para el alcalde, "esta apuesta decidida por la dinamización cultural permite posicionar a la localidad como un referente del turismo de experiencias, logrando que el visitante no solo contemple el paisaje, sino que se sienta parte de la historia y el misticismo que hacen de Cazorla un destino inigualable en cualquier época del año".

Finalmente, desde la organización se recuerda que todas aquellas personas interesadas en participar o informarse sobre los detalles de la jornada podrán realizar sus inscripciones en la Oficina de Cultura a partir del próximo 8 de junio.

El evento cuenta con la colaboración y el patrocinio de la Diputación de Jaén y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía.

De esta forma, un año más se pretende recrear esa leyenda, que cuenta cómo una princesa mora fue encerrada por su padre en una de las cuevas del castillo de La Yedra durante la conquista de la zona por las tropas castellanas, con la esperanza de retomar el enclave y rescatarla.

No pudo cumplirlo al morir en su huida de los enemigos y la joven, en su larga espera, acabó convirtiéndose en un ser mitad lagarto mitad mujer para solo salir las noches de San Juan cuando se dice que se oye: 'Yo soy la Tragantía, hija del rey moro. El que me oiga cantar no verá la luz del día ni la noche de San Juan'.