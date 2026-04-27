CCOO-A califica como de "éxito" la huelga en Glovo y destaca el "amplio rechazo social" al modelo laboral de la empresa

Protesta de trabajadores de Glovo en Almería. - CCOO-A

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Andalucía ha calificado este lunes la huelga desarrollada en Glovo durante los días 24, 25 y 26 de abril como un "éxito absoluto". Los paros fueron convocados en el marco del expediente de regulación de empleo anunciado por la empresa, que puede afectar hasta a 750 repartidores en el conjunto del Estado y a 220 trabajadores en Andalucía. Las movilizaciones han supuesto, además, la primera huelga de carácter estatal en la compañía en un contexto de "fuerte conflictividad laboral" por las condiciones de trabajo en el sector.

Según ha subrayado el sindicato en una nota, "numerosos establecimientos" optaron por "desconectar temporalmente" la plataforma o "dejar de operar con ella" durante la huelga para "evitar perjuicios" en su propia actividad derivados de un conflicto "cuya responsabilidad corresponde a la empresa".

"Esa respuesta refuerza la idea de que el rechazo al modelo laboral de Glovo no se limita a la plantilla afectada, sino que ha encontrado también comprensión y respaldo en amplios sectores de la ciudadanía y del pequeño negocio", ha añadido el sindicato.

Además, la central sindical ha criticado que, durante la huelga, Glovo habría tratado de aminorar sus efectos recurriendo a empresas subcontratadas o "flotas", una práctica que CCOO ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo por su "posible afectación al derecho fundamental de huelga".

En esta línea, el sindicato ha precisado que la propia existencia de estas reclamas refleja "la voluntad de la empresa de sostener su operativa incluso en un contexto de protesta laboral masiva, en lugar de priorizar una negociación real con la representación de las personas trabajadoras".

Asimismo, para la FSC de CCOO de Andalucía, el balance de estas tres jornadas muestra que en Andalucía "no hay espacio para normalizar estrategias empresariales asentadas en la precarización del empleo, la externalización abusiva o el debilitamiento de los derechos laborales".

"La ciudadanía andaluza ha trasladado con claridad que el desarrollo tecnológico y las plataformas digitales no pueden utilizarse como coartada para incumplir la normativa laboral ni para degradar las condiciones de trabajo en nuestra Comunidad", ha añadido.

Por todo ello, CCOO ha exigido a Glovo que retire las medidas "que destruyen empleo", así como que abandone "cualquier práctica dirigida a socavar los derechos de las personas trabajadoras" y que abra un proceso de "negociación real, con respeto a la legalidad y a la dignidad de la plantilla".

"Pese al fin de la huelga, el conflicto seguirá abierto mientras la empresa no rectifique su posición y mantenga un modelo laboral incompatible con el trabajo decente", han indicado desde el sindicato.