CCOO critica "retrasos" en los cribados de la prueba del talón recogidos en el Hospital de Baza (Granada)

Archivo - Concentración por el estado de la sanidad pública a las puertas del Hospital Comarcal de Baza. Archivo. - UGT - Archivo

GRANADA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha exigido responsabilidades ante los "retrasos" en los cribados de la prueba del talón recogidos en el Hospital de Baza y que, según afirma el sindicato, "afectan a decenas de familias".

Según informa CCOO en una nota, padres y madres de bebés nacidos desde el pasado mes de agosto están recibiendo comunicaciones telefónicas desde el laboratorio de Málaga en las que se les informa de la imposibilidad de analizar la prueba del talón debido al retraso en la recepción de las muestras, que han dejado de ser válidas.

El sindicato afirma que los centros sanitarios dependientes del Hospital de Baza "conocen esta situación y han trasladado instrucciones a sus profesionales".

Sin embargo, "muchas de las familias afectadas no han sido informadas de manera transparente ni generalizada, creyendo erróneamente que se trata de casos aislados, lo que agrava la incertidumbre y la preocupación".

El sindicato recuerda que la prueba del talón es un cribado neonatal "esencial" que permite detectar de forma precoz enfermedades metabólicas, endocrinas y genéticas graves. Su no realización en tiempo y forma puede derivar en diagnósticos tardíos, con consecuencias "irreversibles como discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo, graves problemas de salud e incluso riesgo vital", advierte.

La prueba del talón en Andalucía oriental se gestiona a través del Laboratorio de Metabolopatías del Hospital Materno Infantil de Málaga. Este laboratorio actúa como centro de referencia para las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga.

Por ello, desde el sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Granada intentan verificar si esto ha sucedido en otras provincias y creen que "todo apunta a un fallo en la coordinación entre el servicio de Correos y el SAS".

CCOO denuncia "un fallo grave en la gestión sanitaria que no solo compromete la prevención y la salud pública, sino también el derecho de las familias a recibir una información veraz, completa y a tiempo".

Por todo ello, exige la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades, la implantación urgente de medidas que garanticen "que este tipo de fallos no vuelva a producirse", y la comunicación directa y urgente a todas las familias potencialmente afectadas.