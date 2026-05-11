CCOO-A y CSIF llevan al Sercla el "bloqueo" del convenio colectivo del transporte sanitario de enfermos y accidentados

Archivo - Ambulancias en el Virgen del Rocío. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO y CSIF llevan al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla) el "bloqueo" del V convenio del transporte sanitario de enfermos y accidentados como paso previo a los tribunales. Las dos organizaciones sindicales han arremetido contra el "silencio" de la patronal para constituir la mesa negociadora y han advertido de que no permitirán "más excusas que sigan perjudicando a miles de profesionales del sector en Andalucía".

Por ello, CCOO y CSIF han registrado formalmente un conflicto colectivo ante el Sercla ante la "reiterada negativa" de la patronal mayoritaria a fijar una fecha para la constitución de la mesa negociadora del V convenio, lo que supone el paso previo y preceptivo antes de interponer una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tal como han informado en una nota de prensa.

Desde la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias han aclarado a Europa Press que "se trata de un proceso de negociación colectiva entre organizaciones sindicales y empresas del sector del transporte sanitario que se desarrolla en los ámbitos legalmente establecidos para ello". "Desde el Servicio Andaluz de Salud mostramos respeto a esos espacios de diálogo y mediación y confiamos en que las partes puedan avanzar en el entendimiento", han apostillado las fuentes consultadas.

Todas las partes implicadas han sido citadas para el próximo 1 de junio de 2026 en la sede del Sercla. CCOO ha manifestado su "voluntad de diálogo" y esperan alcanzar durante este encuentro un acuerdo con avenencia, junto a las patronales y el resto de organizaciones sindicales, que "permita por fin la constitución formal de la mesa del convenio".

CCOO y CSIF han lamentado la situación de "bloqueo continuado" que no sólo paraliza la negociación del nuevo marco laboral, sino que también está derivando en el incumplimiento del IV Convenio Colectivo actualmente vigente. "No vamos a permitir más excusas ni demoras injustificadas en asuntos esenciales que afectan directamente a los derechos laborales y a las condiciones de trabajo de miles de profesionales del transporte sanitario andaluz", ha señalado Francisco Aranda, coordinador del Sector de Carretera y Logística de la federación de Servicios a la Ciudanía de CCOO de Andalucía (FSC).

CCOO ha confirmado su "firme compromiso con la defensa integral" de los derechos de los trabajadores de este sector "esencial". Asimismo, el sindicato ha advertido de que continuarán utilizando "todas las vías legales y de presión sindical necesarias" para "garantizar una negociación real y efectiva", exigiendo el cumplimiento íntegro tanto del actual IV convenio colectivo como del futuro texto una vez sea firmado.