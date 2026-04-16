CCOO-Jaén valora como "una gran oportunidad" la regularización de inmigrantes y destaca su relevancia para el olivar

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JAÉN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO en Jaén ha valorado como "una gran oportunidad" la regularización extraordinaria de personas inmigrantes y ha destacado la importancia que tiene para sectores como el olivar, fundamental en la provincia.

Así lo ha indicado este jueves en una nota la secretaria de Políticas Sociales del sindicato, Nuria Navas, una vez que ya está en marcha el citado proceso aprobado por el Gobierno de España.

"En Jaén, sectores como el del olivar o el de los cuidados se sustentan sobre el trabajo de personas que, en muchas ocasiones, se ven obligadas a trabajar en condiciones de abuso y precariedad", ha dicho, no sin defender que es "una cuestión de dignidad frente a explotación".

Además, ha considerado que regularizar su situación "es un ejercicio de realismo": estas personas ya viven y trabajan aquí y su plena incorporación legal "generará derechos y cotizaciones para toda la sociedad jiennense".

Por otra parte, ha informado de que, "ante el previsible aluvión de solicitudes", el sindicato "actuará como colaborador oficinal en toda la red territorial". De este modo, pone a disposición de la población migrante sus sedes "para informar y tramitar las solicitudes de forma especializada y gratuita".

Navas también ha mostrado "preocupación ante la imposibilidad de tramitar con agilidad" los miles de expedientes previstos hasta el 30 de junio, por lo que exigir los medios necesarios para evitar "un colapso administrativo". "Estamos ante un reto de magnitud extraordinaria que requiere una respuesta administrativa a la altura para que nadie se quede fuera de este proceso", ha señalado.

Al hilo, la secretaria de Políticas Sociales de CCOO-Jaén ha hecho un llamamiento a las personas migrantes para que acudan a puntos oficiales y autorizados, como el sindicato, y para que "no se dejen engañar por redes de fraude".

"Nos preocupa la precariedad y los abusos que hunden los salarios de todos. Con este proceso, buscamos que todas las personas trabajadoras de nuestra provincia compitan en igualdad de derechos y dignidad, sacando de la sombra a quienes ya forman parte de nuestros pueblos y ciudades", ha concluido.