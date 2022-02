CCOO suspende las movilizaciones del sector de la limpieza en Córdoba "como un acto de buena fe"

CÓRDOBA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del sindicato provincial del Hábitat de CCOO de Córdoba, Antonio Salazar, ha anunciado la suspensión de las movilizaciones en el sector de la limpieza de la provincia que había programado el sindicato, "como un acto de buena fe ante la voluntad de negociación que ha mostrado la patronal" en la reunión, promovida por la Junta de Andalucía, que se celebró este jueves entre los sindicatos CCOO y UGT y las patronales Aspel y Alimcor.

En concreto y según ha informado CCOO en una nota, en la reunión convocada por el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), CCOO ha propuesto a la patronal "mantener un periodo de transición con un convenio que se irá desarrollando durante 2021 y 2022, que parta del salario mínimo interprofesional (SMI) más un porcentaje sobre el mismo, y dicho porcentaje se establecerá en las negociaciones que se lleven a cabo a partir de ahora".

Dicha propuesta, según ha señalado Salazar, "ha sido aceptada, llegando a un acuerdo que se cerrará próximamente". No obstante, el dirigente sindical ha afirmado que "CCOO no contemplará negociación alguna si la patronal insta a modificar alguna parte del convenio actual que no sea el salario de este colectivo".

Ante la próxima reunión, que será el 9 de febrero, Antonio Salazar se ha mostrado "esperanzado", y apuesta por "mantener la calma", así como por el dialogo, "para poder llegar al mejor de los acuerdos, que ponga fin al conflicto de este sector".

Salazar entiende que "el desbloqueo del convenio puede llevar a un avance importante en la lucha contra la precariedad que sufre este sector, siempre que se mantenga la voluntad de negociación de la patronal".