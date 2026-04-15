CCOO-A valora "positivamente" el proceso de regularización extraordinaria para personas migrantes

Archivo - Imagen de arhivo de varios hombres llegando al Puerto de Algeciras en ferry. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha valorado como "muy positivo" el proceso de regularización extraordinaria para personas migrantes aprobado por el Gobierno central. La dirigente sindical ha calificado la medida como "un paso fundamental para la cohesión social y la justicia laboral en la comunidad andaluza, donde beneficiará a unas 60.000 personas".

Según ha informado CCOO-A en una nota, "sacarlas de la clandestinidad administrativa significa que ya no vamos a tener a más empresarios sin escrúpulos explotando y abusando laboralmente de los trabajadores inmigrantes que sostienen sectores clave de la economía andaluza".

En este sentido, CCOO-A considera una "oportunidad" que en España se haya puesto encima de la mesa un proceso de regularización extraordinario para las personas inmigrantes que ya están en Andalucía. Pero, además, "es una cuestión de dignidad de las personas y de humanidad colectiva", ha manifestado la secretaria general. Asimismo, la dirigente ha apuntado que "vienen huyendo de la guerra y de la miseria, como hicieron muchos abuelos de andaluces que huyeron de la miseria de la dictadura franquista".

Asimismo, para el sindicato, uno de los efectos más inmediatos de esta medida será "la lucha contra la precariedad extrema y el abuso en el mercado de trabajo". Según ha subrayado López, "sacar a estas personas de la clandestinidad administrativa significa que ya no vamos a tener a más empresarios sin escrúpulos explotando y abusando laboralmente de los trabajadores inmigrantes".

Por otro lado, López ha puesto en valor el peso de este colectivo, que supone el 11% de la población trabajadora de Andalucía. "Sectores como el agrario, el de los cuidados, la hostelería o la construcción se sustentan sobre su trabajo; lo que estamos haciendo es una cuestión de dignidad y una oportunidad para seguir creciendo colectivamente".

Igualmente, la secretaria general ha hecho un llamamiento a la ciudadanía "para que no se deje seducir ni engañar por quienes buscan fomentar el odio y el enfrentamiento entre personas normales, porque lo único que quieren es que haya gente vulnerable para seguir explotando y abusando de ella", ha aseverado. "A los andaluces no nos preocupa el vecino que ha puesto un kebab; nos preocupa el fondo buitre que nos echa de nuestras casas y de nuestros barrios; o el que hace que nuestros hijos no tengan un hogar para vivir".

Por último, la secretaria ha añadido que "no nos engañen: el problema de un pobre no es otro pobre, sino el rico que explota y humilla". Además, ha recordado que este proceso responde a una reivindicación histórica de CCOO y ha avanzado que el sindicato va a poner todos sus dispositivos a disposición de que la regularización se haga de una manera rápida y efectiva para dar normalidad y sacar de esa situación administrativa tremenda a muchas personas que ya residen en nuestra tierra", ha concluido.